Precio del dólar para este miércoles 19 de agosto en Honduras: así se cotiza la moneda

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar aumentó este miércoles 19 de agosto de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicó en L26.8368, mientras que la venta alcanzó L26.9710 por dólar.

La cotización representa un incremento de L0.0063 en la compra y venta frente al martes 18 de agosto, cuando las tasas fueron de L26.8305 y L26.9647, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia utilizado cuando se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta refleja el precio de la divisa cuando se vende a quienes la demandan. Por esta razón, ambas cotizaciones presentan una diferencia de L0.1342 por cada dólar.

La evolución del dólar durante la semana

El registro oficial disponible para esta semana muestra que el lunes 17 de agosto el dólar se cotizó en L26.8280 para la compra y L26.9621 para la venta. Para este martes, ambas tasas aumentaron.