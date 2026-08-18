Audio atribuido a Alex revela cómo habría asesinado a Vianka: “Mire cómo sus ojos se apagaron”

Siguen saliendo a la luz más detalles del crimen de Vianka Ninozka García, ocurrido dentro de su propia vivienda. Mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho, el sospechoso ha dejado supuestos audios y mensajes en los que explica lo ocurrido.
Vianka fue encontrada sin vida en su habitación con una herida de bala en la cabeza el pasado 16 de julio. Como principal sospechoso está su pareja Alex Hernández, quien, a poco más de un mes del crimen, continúa prófugo.
Un audio atribuido a Hernández relata lo ocurrido aquella noche. En la grabación, explica cómo habría manipulado el arma de fuego y asegura que el disparo no fue intencional.
“Nos fuimos para el cuarto de habitación. El arma ya la tenía bajo una almohada. Lo más irónico de esto es que yo ni enemigos tenía, pero cuando uno agarra dinero, solo tonteras piensa. Compré esa arma para nada; al final, yo ni enemigos tenía y, gracias a ella, ahora tengo un montón.”
Explicó que “ella esa noche se quitó los vestidos. Ella recostó su cabeza y yo todavía no me acostaba. Me quité mi camisa, los zapatos y, antes de quitarme el pantalón, le dije: ‘Levante la cabeza, voy a sacar el arma’”.
Continuó: “esa noche agarré mal la pistola, la tomé del gatillo, cuando yo agarro escuché el estruendo y sus ojos me quedaron mirando fijamente”.
Entre llantos, dijo: “Mire cómo sus ojos se apagaron frente a los míos”, expresa en la grabación, en la que también sostiene que la víctima murió prácticamente de inmediato.
Hernández aseguró que intentó brindarle primeros auxilios, pero que el disparo habría sido “fulminante”. Relató que se puso “nervioso y no supe qué hacer en ese momento”. “Yo sabía que, si me quedaba en ese momento, me iban a arrestar”, afirmó. Según el hermano de la víctima, antes del crimen Hernández habría estado consumiendo bebidas alcohólicas.
Las autoridades también indicaron que, previo al hecho, la pareja habría sostenido una discusión. A través de la cuenta de Facebook de Vianka, el sospechoso aseguró que la muerte había ocurrido de manera accidental, al señalar que la bala “se le zafó”. También reveló que estaba refugiado en Nicaragua ante supuestas amenazas de muerte.
Recientemente, en su perfil publicó otro mensaje en el que pidió no opinar sobre el tema, acompañado de fotografías de ambos. La publicación recibió críticas y comentarios de usuarios que exigían que se entregue a las autoridades.