Por dar "jalón" le quitaron la vida: crimen del policía Luis Baca Martínez en Choluteca

Un policía perdió la vida en Choluteca luego de darle "jalón" a otra persona. El agente no estaba asignado en ese departamento y esto es lo que se conoce sobre el caso.
El agente responde al nombre de Luis Alonzo Baca Martínez, quien perdió la vida en las últimas horas en Choluteca luego de ser interceptado.
Según informó la Policía Nacional, el agente perdió la vida tras ser atacado en el sector de Hato Nuevo, Choluteca, cuando se movilizaba en una motocicleta.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho estaría relacionado con un asalto, en el que los responsables lo despojaron de la motocicleta y otras pertenencias.
Las investigaciones detallan que el agente le dio "jalón" a una persona que pidió que fuera a dejarlo ya que estaba reparando su vehículo y el policía lo llevaría hasta su hogar.
El agente se encontraba en su tiempo libre y luego de haber sido atacado fue trasladado al Hospital Regional del Sur, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
De inmediato se instalaron operativos en la zona para dar con las personas que acabaron con la vida del agente.
Él solo tenía 21 años de edad y perdió la vida trágicamente tras ser atacado a balazos la noche del lunes 17 de agosto en el sector de Hato Nuevo, ubicado en la zona sur del país.
De acuerdo con la información brindada por el portavoz policial Richard Gallo, el uniformado estaba asignado a la Unidad Departamental de Policía número 5, con base en Puerto Cortés, y se encontraba aprovechando sus días libres de fin de semana.
El crimen ocurrió en el trayecto en el que el joven se desplazaba desde la localidad de Linaca hacia Hato Nuevo, con el único propósito de llevar a un mecánico que le había estado arreglando su medio de transporte.