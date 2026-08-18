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Por dar "jalón" le quitaron la vida: crimen del policía Luis Baca Martínez en Choluteca

El policía no estaba asignado en el departamento de Choluteca y el día del ataque se encontraba de libre

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 16:33
Por dar jalón le quitaron la vida: crimen del policía Luis Baca Martínez en Choluteca
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Un policía perdió la vida en Choluteca luego de darle "jalón" a otra persona. El agente no estaba asignado en ese departamento y esto es lo que se conoce sobre el caso.

 Fotos: Cortesía redes
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El agente responde al nombre de Luis Alonzo Baca Martínez, quien perdió la vida en las últimas horas en Choluteca luego de ser interceptado.

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Según informó la Policía Nacional, el agente perdió la vida tras ser atacado en el sector de Hato Nuevo, Choluteca, cuando se movilizaba en una motocicleta.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho estaría relacionado con un asalto, en el que los responsables lo despojaron de la motocicleta y otras pertenencias.

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Las investigaciones detallan que el agente le dio "jalón" a una persona que pidió que fuera a dejarlo ya que estaba reparando su vehículo y el policía lo llevaría hasta su hogar.

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El agente se encontraba en su tiempo libre y luego de haber sido atacado fue trasladado al Hospital Regional del Sur, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

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De inmediato se instalaron operativos en la zona para dar con las personas que acabaron con la vida del agente.

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Él solo tenía 21 años de edad y perdió la vida trágicamente tras ser atacado a balazos la noche del lunes 17 de agosto en el sector de Hato Nuevo, ubicado en la zona sur del país.

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​De acuerdo con la información brindada por el portavoz policial Richard Gallo, el uniformado estaba asignado a la Unidad Departamental de Policía número 5, con base en Puerto Cortés, y se encontraba aprovechando sus días libres de fin de semana.

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El crimen ocurrió en el trayecto en el que el joven se desplazaba desde la localidad de Linaca hacia Hato Nuevo, con el único propósito de llevar a un mecánico que le había estado arreglando su medio de transporte.

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