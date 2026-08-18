No hay evidencia de que Kilvett Bertrand dijera que los hondureños ya no necesitan el TPS

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones con una cita atribuida al diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, en la que supuestamente afirma que los hondureños ya no necesitan el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado por Estados Unidos. Sin embargo, la cita es falsa. No existe evidencia de que Bertrand haya afirmado que los hondureños ya no necesitan el TPS. No se encontró ningún video, entrevista o declaración pública en la que el congresista haya pronunciado esa frase. Además, el propio diputado desmintió la cita ante EH Verifica. “El TPS ya no lo necesitan nuestros hermanos hondureños”, dice textualmente una entrada en Facebook compartida decenas de veces desde el 17 de agosto de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó , el 14 de agosto de 2026, un ultimátum general de salida dirigido a ciudadanos de países cuyo TPS fue terminado. La institución enumeró a varios países, entre ellos Honduras, e instó a los beneficiarios a abandonar voluntariamente Estados Unidos o enfrentar un proceso de deportación, según reportó La Prensa. La terminación del TPS para Honduras fue fijada inicialmente para el 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, la medida atravesó posteriormente varios procesos judiciales. El 31 de diciembre de 2025, un tribunal federal anuló la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. No obstante, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto esa resolución mientras continuaba el proceso de apelación. Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) señala que el TPS para Honduras está terminado.

Sin evidencia