Imagen de Jorge Cálix inhalando una supuesta sustancia en el Congreso fue generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que despliega una imagen que supuestamente muestra a Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, inhalando una sustancia en el Congreso Nacional, durante lo que aparenta ser una sesión legislativa. Sin embargo, la imagen presenta indicios de haber sido manipulada con inteligencia artificial (IA). Un análisis realizado con Hive Moderation estimó en 97.2% la probabilidad de que el contenido haya sido generado digitalmente. “POLÉMICA EN EL CONGRESO NACIONAL”, dice literalmente la descripción de una entrada en TikTok, compartida desde el 26 de septiembre.

Imagen de IA

Una búsqueda inversa realizada con Google Lens no permitió localizar una imagen original que corresponda a la escena ni publicaciones de medios de comunicación confiables que documenten el supuesto hecho atribuido a Jorge Cálix. Aunque no se encontró una fotografía de origen que permita determinar qué elementos pudieron utilizarse para construir la imagen, su autenticidad también fue examinada mediante Hive Moderation. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El análisis indicó una probabilidad del 97.2% de que la imagen haya sido generada o manipulada con inteligencia artificial (IA).