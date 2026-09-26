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Es falsa esta tabla que anuncia aumentos de hasta L10 en combustibles a partir del 28 de septiembre

La Secretaría de Energía desmintió la imagen que anuncia fuertes alzas para la próxima semana. Al cierre de esta verificación, no había divulgado nuevos precios

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 23:18
Es falsa esta tabla que anuncia aumentos de hasta L10 en combustibles a partir del 28 de septiembre

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 26 de septiembre de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una tabla que anuncia aumentos de hasta 10 lempiras por galón en los precios de los combustibles en Honduras.

La imagen, atribuida a la Secretaría de Energía (SEN), asegura que los nuevos valores regirán a partir del domingo 27 de septiembre de 2026.

La imagen presenta supuestos precios para Tegucigalpa y San Pedro Sula. En la capital, por ejemplo, sitúa el galón de diésel en L161.10, diez lempiras por encima del precio vigente desde el lunes 21 de septiembre.

Sin embargo, es falso que la institución haya publicado esa tabla: la desmintió y aclaró que aún no había divulgado los precios para la próxima semana.

“#NOTICIA #HONDURAS / !!! Circula nueva tabla de precios de los combustibles para esta semana. Hasta 10 lempiras aumenta el diésel y 8 el regular !!!”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 26 de septiembre.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 26 de septiembre de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 26 de septiembre de 2026.

 (Imagen: Facebook)

La tabla circula después de varias semanas de aumentos en los precios de los combustibles en Honduras. La Secretaría de Energía ha señalado que las tensiones en Medio Oriente afectan el mercado internacional y repercuten en los precios nacionales.

Tabla falsa

Aunque la imagen muestra la dirección www.sen.hn, el sitio web de la Secretaría de Energía ni sus redes sociales (Facebook, X, Instagram) demuestra que el gráfico provenga de la institución.

La SEN desmintió la tabla e informó que todavía no había publicado la estructura de precios para la siguiente semana.

Hay, además, una diferencia entre la fecha impresa en la imagen y el inicio habitual de la nueva estructura semanal: el 27 de septiembre es domingo.

La estructura vigente comenzó a regir el lunes 21; la siguiente semana inicia el lunes 28 de septiembre. Al corte de las 10:40 de la noche del sábado 26, aún se desconocía si los precios que corresponderían a esa semana subirían o bajarían.

En conclusión, es falsa la afirmación de que la tabla viral contiene los nuevos precios publicados por la Secretaría de Energía a parir del 28 de septiembre.

Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Carlos Girón
Carlos Girón
Editor de El Heraldo Verifica y La Prensa Verifica

Especialista en desinformación, verificación digital, fact-checking político, tratamiento y visualización de datos y transparencia. Licenciado en Periodismo por la UNAH. Máster en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España.

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