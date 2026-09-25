Nasry Asfura afirma que Honduras es quinto exportador de café del mundo, pero es octavo

Tegucigalpa, Honduras.- “Somos el primer lugar de exportación de café en Centroamérica y el quinto a nivel mundial”, afirmó Nasry Asfura el 23 de septiembre en su primer discurso en la Asamblea General de la ONU (desde el minuto 10:09).

Sin embargo, la afirmación es engañosa porque mezcla datos correctos e incorrectos. Honduras sí ocupa el primer lugar de Centroamérica en exportaciones de café, según los informes Coffee Annual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

No obstante, el país no se encuentra en el quinto puesto mundial: los informes de 2025 y 2026 lo ubican en el octavo lugar, además del tercero en América. El Instituto Nacional de Estadística (INE) también respalda esta posición. En marzo de 2026 señaló, con datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), que Honduras ocupa el primer lugar de Centroamérica, el tercero de América y el octavo a nivel mundial. EH Verifica consultó a Asfura sobre su aseveración por medio de Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Principal de Centroamérica

El informe Coffee Annual 2026, elaborado por el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), recopila los resultados del ciclo 2024-2025 y las perspectivas para 2025-2026. El documento mantiene a Honduras como el mayor exportador de café de Centroamérica. Durante el ciclo 2024-2025, Honduras exportó alrededor de 4.69 millones de sacos de 60 kilogramos, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) reproducidas en el informe del USDA. En 2023-2024 fueron 4.68 millones, por lo que el volumen se mantuvo estable. Para 2025-2026, el USDA estima exportaciones por aproximadamente 5.03 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a una estimación revisada de 4.96 millones para el período anterior. El crecimiento también se observaba durante el desarrollo del ciclo. Hasta abril de 2026, Honduras había exportado 3.17 millones de sacos, frente a los 2.30 millones registrados durante el mismo período de 2024-2025, lo que representaba un incremento de 38%. El Coffee Annual 2026 también identifica a Honduras como el tercer mayor exportador de café del continente americano. Por tanto, los datos del USDA respaldan la primera parte de lo expresado por Asfura.

Octavo a nivel mundial