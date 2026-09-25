Emilia Rodríguez acepta su participación en la muerte de Waldina Mejía y busca procedimiento abreviado

Tegucigalpa, Honduras.- Emilia Fernanda Rodríguez Armas, acusada de disparar contra quien habría sido su pareja, la infante de marina Waldina Mejía Valle, aceptó someterse a un procedimiento abreviado. Fue durante la audiencia preliminar, agendada para este 25 de septiembre, cuando la acusada aceptó someterse a un procedimiento abreviado, luego de ser señalada como responsable del homicidio de la infante de marina de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), Waldina Mejía Valle. Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, informó sobre el desarrollo de la audiencia.

“Para hoy se agendó la audiencia preliminar, la cual fue aperturada en esta judicatura para la ciudadana Emilia Fernanda Rodríguez Armas, quien es una agente de Policía acusada por el delito de homicidio en perjuicio de Waldina Mejía Valle, miembro activo de la Fuerza Naval de Honduras”, explicó Castillo. Seguidamente, confirmó que “esta ciudadana, a través de su defensa, manifestó que se quería someter a un procedimiento abreviado. Es una medida alterna que favorece a los imputados, ya que él acepta su participación en un ilícito; el juez puede rebajar hasta un tercio de la pena”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al aceptar someterse al procedimiento abreviado, la imputada podría obtener una reducción de la pena, de acuerdo con lo explicado por la portavoz judicial, ya que automáticamente acepta su culpabilidad. Castillo explicó que “el delito de homicidio, conforme al artículo 92 del Código Penal vigente, establece una pena de 15 a 20 años de prisión”.