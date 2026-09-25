EE UU felicita a Honduras por declarar terroristas a MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, felicitó a las autoridades de Honduras por la declaratoria de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas.

“Felicitamos a las autoridades de Honduras por declarar a Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla de la Calle 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras”, escribió Segura al referirse a la decisión adoptada por las autoridades hondureñas.

Asimismo, agregó que estos grupos criminales “representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio” y señaló que la designación permitirá reforzar la respuesta frente al tráfico de drogas y el financiamiento de las estructuras criminales.