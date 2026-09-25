EE UU felicita a Honduras por declarar terroristas a MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, felicitó a las autoridades de Honduras por la declaratoria de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas.
“Felicitamos a las autoridades de Honduras por declarar a Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla de la Calle 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras”, escribió Segura al referirse a la decisión adoptada por las autoridades hondureñas.
Asimismo, agregó que estos grupos criminales “representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio” y señaló que la designación permitirá reforzar la respuesta frente al tráfico de drogas y el financiamiento de las estructuras criminales.
We congratulate the authorities of Honduras for declaring Mara Salvatrucha (MS-13), the 18th Street Gang, and the Devil's Cartel as foreign terrorist organizations. These criminal groups pose a direct threat to the peace, security, and prosperity of our hemisphere. This historic...— Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) September 25, 2026
El pronunciamiento del funcionario estadounidense ocurre luego de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, normativa que establece nuevas medidas para enfrentar a las estructuras criminales y fortalecer el sistema penitenciario hondureño.
De acuerdo con la normativa aprobada el martes 22 de septiembre, todo individuo procesado o condenado por pertenecer a maras, pandillas o grupos declarados terroristas será recluido en módulos de alta o máxima seguridad y estarán sujetos a restricciones en materia de comunicaciones, visitas y acceso a dispositivos tecnológicos.
Juan Pablo Segura y su rol en EE UU
Segura asumió el cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental el 14 de agosto de 2026 y desde esa posición, dirige el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, con responsabilidad sobre la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe.
El funcionario, hijo de inmigrantes argentinos y miembro de la administración de Donald Trump, ha señalado como parte de sus prioridades la seguridad regional y el combate contra los carteles y grupos vinculados al narcotráfico, por lo que su respaldo a las medidas adoptadas por Honduras se enmarca en esa agenda de cooperación hemisférica.