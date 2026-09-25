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Exjugador de Liga Nacional perdido en los vicios: Vive en la calle y es captado en penoso estado

Duarte aseguró que está dispuesto a responder si recibe una nueva oportunidad para recuperarse

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 09:34
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Recordado futbolista hondureño cae en las garras de los vicios y vive en la calle. Así fue captado en penoso estado.

Fotos: Cortesía.
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Alexix Duarte es un exfutbolista hondureño que tuvo una trayectoria por varios clubes del fútbol nacional.
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Durante su carrera profesional, defendió los colores de equipos como Real España, Petro Tela, Platense, Marathón, Vida, Sabio y Real Maya.
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El exjugador ha recordado especialmente sus etapas con Petro Tela y Platense como algunos de sus mejores momentos dentro de las canchas.
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Sin embargo, después de retirarse del fútbol, su vida tomó un rumbo complicado debido a los problemas relacionados con los vicios.
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Duarte, incluso llegó a ingresar a un proceso de rehabilitación en San Juan Pueblo con el objetivo de recuperarse.
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Durante un tiempo logró alejarse de las adicciones y retomar el control de su vida.
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Sin embargo, actualmente atraviesa nuevamente una situación difícil tras sufrir una recaída.
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El exfutbolista fue captado en las calles de Tela, Atlántida, en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esto último no ha sido confirmado.
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Duarte aseguró que lleva tiempo viviendo en la calle. "Ya tengo una semana, más de una semana viviendo acá", relató durante la conversación con Telavisión HD.
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Al recordar su lucha contra los vicios, el exjugador dejó una frase que resume parte de su difícil situación: "Un vicio llama a otro vicio".
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Duarte también recordó que anteriormente se encontraba en San Juan Pueblo, donde había buscado recuperarse.
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Al ser consultado sobre las razones que lo llevaron nuevamente a caer, respondió con una reflexión.
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"Imagínate, si la respuesta la tuviera yo o algún ser humano...", expresó el exfutbolista.
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Ahora, Duarte se encuentra en una situación vulnerable y espera recibir ayuda para poder salir nuevamente adelante.
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Durante sus declaraciones, hizo un llamado a las autoridades de Tela para que puedan apoyarlo.
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Duarte aseguró que está dispuesto a responder si recibe una nueva oportunidad para recuperarse.
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"Para que me puedan ayudar, yo voy a responder, no le voy a fallar", afirmó.
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