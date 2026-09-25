Exjugador de Liga Nacional perdido en los vicios: Vive en la calle y es captado en penoso estado

Recordado futbolista hondureño cae en las garras de los vicios y vive en la calle. Así fue captado en penoso estado.
Alexix Duarte es un exfutbolista hondureño que tuvo una trayectoria por varios clubes del fútbol nacional.
Durante su carrera profesional, defendió los colores de equipos como Real España, Petro Tela, Platense, Marathón, Vida, Sabio y Real Maya.
El exjugador ha recordado especialmente sus etapas con Petro Tela y Platense como algunos de sus mejores momentos dentro de las canchas.
Sin embargo, después de retirarse del fútbol, su vida tomó un rumbo complicado debido a los problemas relacionados con los vicios.
Duarte, incluso llegó a ingresar a un proceso de rehabilitación en San Juan Pueblo con el objetivo de recuperarse.
Durante un tiempo logró alejarse de las adicciones y retomar el control de su vida.
Sin embargo, actualmente atraviesa nuevamente una situación difícil tras sufrir una recaída.
El exfutbolista fue captado en las calles de Tela, Atlántida, en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esto último no ha sido confirmado.
Duarte aseguró que lleva tiempo viviendo en la calle. "Ya tengo una semana, más de una semana viviendo acá", relató durante la conversación con Telavisión HD.
Al recordar su lucha contra los vicios, el exjugador dejó una frase que resume parte de su difícil situación: "Un vicio llama a otro vicio".
Duarte también recordó que anteriormente se encontraba en San Juan Pueblo, donde había buscado recuperarse.
Al ser consultado sobre las razones que lo llevaron nuevamente a caer, respondió con una reflexión.
"Imagínate, si la respuesta la tuviera yo o algún ser humano...", expresó el exfutbolista.
Ahora, Duarte se encuentra en una situación vulnerable y espera recibir ayuda para poder salir nuevamente adelante.
Durante sus declaraciones, hizo un llamado a las autoridades de Tela para que puedan apoyarlo.
Duarte aseguró que está dispuesto a responder si recibe una nueva oportunidad para recuperarse.
"Para que me puedan ayudar, yo voy a responder, no le voy a fallar", afirmó.