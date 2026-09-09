Dictan prisión preventiva a mujer policía acusada de matar a Waldina Mejía

Rodríguez Armas es señalada de haberle atentado contra la vida de Mejía Valle en la noche del pasado 31 de agosto en el sector de Nueva Aldea de la capital Distrito Central.

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Emilia Fernanda Rodríguez Armas, policía acusada por el delito de homicidio contra Waldina Mejía Valle, militar de la Fuerza Naval.

Estas se habrían enfrascado en una disputa que posteriormente derivaría en que la funcionaria policial sacara su arma de reglamento y disparara contra la militar, huyendo del lugar. De acuerdo a los análisis balísticos, los casquillos de bala encontrados en la escena coinciden con el arma que portaba Rodríguez Armas.

"Según las cámaras del 911, las vieron discutiendo en un sector cercano de aquí de la capital, como que lograron solventar la situación, luego tomaron con rumbo desconocido y a eso de las 23 horas (11 de la noche) fue cuando alertaron al Sistema Nacional de Emergencias que estaba herida en un sector cercano de la aldea de Mateo", explicó Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad.

Mejía Valle fue llevada al Hospital Escuela para salvaguardar su vida, pero el 1 de septiembre se confirmó su muerte pese a los esfuerzos del personal médico.