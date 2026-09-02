Joven miembro de la Fuerza Naval muere tras ser herida de bala en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años, murió el martes -1 de septiembre- en la sala de emergencia del Hospital Escuela, donde permanecía ingresada tras resultar gravemente herida de bala. La joven era originaria de Tela, Atlántida, y pertenecía a la Fuerza Naval de Honduras como infante de Marina, según la información proporcionada y el acuerdo de duelo emitido por las Fuerzas Armadas de Honduras. El hecho ocurrió durante la noche del lunes 31 de agosto en la zona de Nueva Aldea, cerca de Los Laureles, en una vía que conecta el anillo periférico.

Aunque inicialmente se informó que Waldina fue atacada durante un intento de asalto para despojarla de su motocicleta, el comisionado Wilber Mayes, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, descartó esa versión, explicando que ella no conducía la moto. Mayes explicó que fue“una persona llegó en una motocicleta a recogerla a las instalaciones de la Fuerza Naval y, cerca de las 11:00 de la noche, elementos del Cuerpo de Bomberos la trasladaron al centro hospitalario”. La joven fue herida de bala en el abdomen, según la información proporcionada por el comisionado Mayes.

La herida de bala afectó gravemente el estado de salud de la integrante de la Fuerza Naval, de acuerdo con la información proporcionada sobre su ingreso al centro asistencial. Pese a la atención médica recibida, Mejía Valle Arzú murió el martes 1 de septiembre debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. La muerte de la joven militar provocó consternación dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras, expresando sus condolencias mediante un acuerdo de duelo.