Precio del dólar en Honduras: así cotiza este miércoles 2 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 2 de septiembre de 2026, el precio del dólar se cotiza en L26.8624 para la compra y L26.9967 para la venta, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH). La cotización registra una nueva reducción frente al martes 1 de septiembre, cuando el dólar se ubicó en L26.8656 para la compra y L26.9999 para la venta. En ambos casos, la disminución es de L0.0032.

El comportamiento marca una ligera apreciación del lempira frente a la divisa estadounidense durante las dos primeras jornadas de septiembre. El tipo de cambio de compra representa el valor al que se adquieren los dólares, mientras que el de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa. El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones cambiarias, por lo que las cotizaciones pueden presentar variaciones entre una jornada y otra.

La evolución del dólar durante la semana