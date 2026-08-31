Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este martes 1 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Para este martes 1 de septiembre, el precio del dólar estadounidense registra una reducción frente al lempira, se acuerdo con el tipo de cambio oficial anunciado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El precio de compra quedó ubicada en L26.8656, mientras que la tasa de venta quedó en L26.9999, según el reporte diario emitido por el ente financiero.

Estas cifras representan una baja de L0.0005 tanto en la compra como en la venta del dólar, en comparación con las tasas vigentes el lunes 31 de agosto, cuando el dólar se cotizó en L26.8661 para la compra y L27.0004 para la venta.