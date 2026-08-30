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Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este lunes 31 de agosto

Las tarifas se fijaron en L26.8661 para la compra y una tasa de venta de L27.0004, según el tipo de cambio oficial para este lunes 31 de agosto de 2026

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 00:00
Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este lunes 31 de agosto

Conozca el precio del dólar en Honduras para este lunes 31 de agosto.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró este lunes 31 de agosto una ligera deducción frente al lempira. La tasa de compra se ubicó en L26.8661, mientras que la tasa de venta se estableció en L27.0004, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH).

Las cotizaciones bajaron L0.0006 tanto en la compra como en la venta respecto al viernes 28 de agosto, cuando se ubicaron en L26.8667 y L27.0010, respectivamente.

La diferencia entre ambas tasas es de 0.1343 lempiras por dólar.

¿Cuál es la diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al precio al que las instituciones financieras y casas de cambio adquieren los dólares de sus clientes.

Por su parte, la tasa de venta establece cuánto deben pagar las personas o empresas que necesitan comprar dólares.

¡Trancazo! Combustibles subirán hasta L1.95 a partir del lunes 31 de agosto

El comportamiento del tipo de cambio es seguido de cerca por sectores que realizan operaciones en moneda extranjera, así como por los hondureños que reciben remesas familiares desde el exterior.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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