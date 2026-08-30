Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este lunes 31 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró este lunes 31 de agosto una ligera deducción frente al lempira. La tasa de compra se ubicó en L26.8661, mientras que la tasa de venta se estableció en L27.0004, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH).

Las cotizaciones bajaron L0.0006 tanto en la compra como en la venta respecto al viernes 28 de agosto, cuando se ubicaron en L26.8667 y L27.0010, respectivamente.

La diferencia entre ambas tasas es de 0.1343 lempiras por dólar.