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Onda tropical dejará lluvias y chubascos en gran parte de Honduras

Las temperaturas máximas alcanzarán los 39 C° en la región sur, mientras que el oleaje en ambas costas será de 1 a 3 pies

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 17:55
Onda tropical dejará lluvias y chubascos en gran parte de Honduras

En Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 30 C° y la mínima de 20 C°.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre, pero el ingreso y desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud provocará lluvias y chubascos en gran parte del país durante la tarde.

Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos, informó que el fenómeno aumentará la nubosidad y generará precipitaciones de débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica aislada.

“Por la tarde, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud estaría provocando un aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país”, detalló Centeno.

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en sectores de las regiones suroccidental, central y oriental, según el pronóstico del meteorólogo.

Cortes de luz programados este miércoles 2 de septiembre en Honduras

En Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 30 C° y la mínima de 20 C°.

Para la región central se esperan temperaturas entre 21 C° y 33 C°, mientras que en la región insular los valores oscilarán entre 27 C° y 31 C°.

En la región norte, la temperatura máxima alcanzará los 34 C° y la mínima será de 25 C°. Para la región oriental, el pronóstico indica una máxima de 32 C° y una mínima de 21 C°.

La región sur registrará la temperatura más alta del país, con una máxima de 39 C° y una mínima de 25 C°.

En la región occidental, las temperaturas oscilarán entre los 16 C° como mínima y los 32 C° como máxima.

Centeno también indicó que el oleaje, tanto en el mar Caribe como en el golfo de Fonseca, se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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