Onda tropical dejará lluvias y chubascos en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre, pero el ingreso y desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud provocará lluvias y chubascos en gran parte del país durante la tarde.

Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos, informó que el fenómeno aumentará la nubosidad y generará precipitaciones de débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica aislada.

“Por la tarde, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud estaría provocando un aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país”, detalló Centeno.

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en sectores de las regiones suroccidental, central y oriental, según el pronóstico del meteorólogo.