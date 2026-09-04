Investigan a mujer policía por la muerte de la militar Waldina Mejía

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investiga a una mujer perteneciente a la Policía Nacional como la sospechosa de la muerte de Waldina Mejía Valle, militar de la Fuerza Naval que falleció tras ser atacada con un arma de fuego en la capital. A través de un comunicado, la Policía Nacional indicó que una funcionaria de la Carrera Policial es sujeto de investigación, "quien probablemente podría ser la responsable del hecho". Además, dieron a conocer que el director de la Policía, Rigoberto Oseguera Mass, solicitó al Ministerio Público (MP) que el caso sea turnado a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y que este órgano se sume a las indagaciones para esclarecer el crimen.

Por otro lado, los equipos especializados de investigación continuan desarrollando entrevistas, análisis de indicios y demás procedimientos técnicos-científicos para determinar las circunstancias en la que ocurrió la muerte de Mejía. De igual forma, la Policía comunicó que se está a la espera de los dictámenes de pericias para que estas sean incorporadas al expediente.

Sobre el crimen

Waldina Mejía era originaria de Tela (Atlántida) y se desempeñaba como infante de Marina. La uniformada fue atacada en la noche del 31 de agosto en el sector Nueva Aldea, cerca de Los Laureles, en una vía que conecta hacia el anillo periférico. Inicialmente trascendió que Mejía fue agredida en un intento por robarle su motocicleta, pero esta versión fue descartada por el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos.