Detienen al tiktoker hondureño Franklyn Núñez, “La Tafloo”, en Houston, Texas

Texas, Estados Unidos.- El influencer hondureño Franklyn Núñez Palacios, conocido en redes sociales como “La Tafloo”, fue detenido este viernes -25 de septiembre- por la Policía en Houston, Texas, Estados Unidos. Conocido por su popular frase “Cortala, mi perro”, el creador de contenido fue detenido durante la madrugada y estaría relacionado con una denuncia por agresión física. El creador de contenido Carlos Eduardo Espina difundió la información mediante un video en redes sociales y aseguró que tuvo contacto con personas cercanas al hondureño, quienes le confirmaron la detención.

El reporte difundido en redes sociales también señala que “La Tafloo” permanece bajo custodia de las autoridades policiales de Houston mientras se desarrolla el proceso correspondiente. Su madre, a través de un video en redes sociales, explicó que desconoce el motivo de la detención y que la información que le proporcionaron fue que la dueña de la casa en la que estaban les dijo que “entraron a romper las ventanas y a él (La Tafloo) se lo llevaron preso”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Espina también advirtió sobre la posibilidad de que el hondureño sea trasladado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde podría enfrentar un proceso migratorio.

Sobre su detención