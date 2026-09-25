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Detienen al tiktoker hondureño Franklyn Núñez, “La Tafloo”, en Houston, Texas

El creador de contenido fue detenido por la Policía de Houston tras una denuncia que, según reportes, involucra a un miembro de su familia

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:12
Detienen al tiktoker hondureño Franklyn Núñez, “La Tafloo”, en Houston, Texas

El creador de contenido Carlos Eduardo Espina informó a través de sus redes sociales sobre la situación que estaría atravesando el hondureño "La Tafloo" en Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales

Texas, Estados Unidos.- El influencer hondureño Franklyn Núñez Palacios, conocido en redes sociales como “La Tafloo”, fue detenido este viernes -25 de septiembre- por la Policía en Houston, Texas, Estados Unidos.

Conocido por su popular frase “Cortala, mi perro”, el creador de contenido fue detenido durante la madrugada y estaría relacionado con una denuncia por agresión física.

El creador de contenido Carlos Eduardo Espina difundió la información mediante un video en redes sociales y aseguró que tuvo contacto con personas cercanas al hondureño, quienes le confirmaron la detención.

Franklyn Núñez Palacios, conocido como “La Tafloo”, fue detenido en Houston.

Franklyn Núñez Palacios, conocido como “La Tafloo”, fue detenido en Houston.

 (Foto: Redes sociales )
Polémica entre La Tafloo y Carlos Eduardo Espina tras juego de tiktokers en Houston: "Vives del chisme"

El reporte difundido en redes sociales también señala que “La Tafloo” permanece bajo custodia de las autoridades policiales de Houston mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

Su madre, a través de un video en redes sociales, explicó que desconoce el motivo de la detención y que la información que le proporcionaron fue que la dueña de la casa en la que estaban les dijo que “entraron a romper las ventanas y a él (La Tafloo) se lo llevaron preso”.

Espina también advirtió sobre la posibilidad de que el hondureño sea trasladado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde podría enfrentar un proceso migratorio.

Sobre su detención

La detención ocurre días después de que “La Tafloo” expusiera públicamente en TikTok e Instagram detalles de una separación sentimental con su esposa, con quien tiene una hija.

En esas publicaciones, el creador de contenido denunció que quedó en una situación de desprotección económica mientras permanecía en Texas.

Franklin Núñez Palacios un creador de contenido hondureño radicado en Estados Unidos.

El hondureño, originario de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, tomó la decisión de abandonar su país para emprender el viaje como migrante en busca de mejores oportunidades.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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