Polémica entre La Tafloo y Carlos Eduardo Espina tras juego de tiktokers en Houston: "Vives del chisme"

Luego que un partido de tiktokers de Honduras y El Salvador que se iba a disputar en Houston se cancelara, la polémica se dio entre los creadores de contenido La Tafloo y Carlos Eduardo Espina. La Tafloo dijo que Espina vive del chisme por mal informar lo sucedido en relación a la cancelación del cotejo.
El partido fue entre tiktokers de Honduras y El Salvador que viven en Estados Unidos, pero antes de los 20 minutos se canceló por sobreventa de boletos y porque mucha gente que no había ingresado se molestó.
En sus redes, La Tafloo reconoció la sobreventa de boletos y dijo que ya están trabajando para hacer de nuevo el juego o indemnizar a las personas que compraron su entrada.
Sin embargo, mandó una fuerte crítica al uruguayo-estadounidense Carlos Eduardo Espina y dijo que vive de chismes, aparte que ha informado mal lo sucedido en Houston.
"Falta de profesionalismo la de Carlos Eduardo Espina. Tú eres el promotor de que la gente ande loca, yo te entiendo porque tú te alimentas y vives del chisme...", inició diciendo La Tafloo.
"De noticias, no das noticias. Para dar una noticias te tienes que informar, estás hablando puras estupideces y andás a todo mundo comentándole, tú lo que eres es un chambroso", añadió.
"Yo no me alimento del chisme, pero te entiendo y acá vamos a estar respondiendo. Estamos trabajando en ver qué va a pasar tras el evento", concluyó La Tafloo.
Según dijo La Tafloo, Carlos Eduardo Espina ha mal informado sobre lo sucedido en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador que se terminó cancelando en Houston.
El juego era entre tiktokers de Honduras y El Salvador que residen en Estados Unidos y el partido se organizó en la ciudad de Houston, donde hubo un llenazo. Sin embargo, se dio un problema y fue la sobreventa de boletos, lo que terminó cancelando el partido entre los creadores de contenido.
Eran las 9:00 de la noche y no habían ingresado más de 2,000 personas y tras poca seguridad cancelaron el evento porque la gente golpeaba el portón.