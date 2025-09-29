  1. Inicio
Polémica entre La Tafloo y Carlos Eduardo Espina tras juego de tiktokers en Houston: "Vives del chisme"

La Tafloo arremetió contra Carlos Eduardo Espina tras la cancelación de un juego de tiktokers en Houston

  • 29 de septiembre de 2025 a las 15:30
Polémica entre La Tafloo y Carlos Eduardo Espina tras juego de tiktokers en Houston: Vives del chisme
Luego que un partido de tiktokers de Honduras y El Salvador que se iba a disputar en Houston se cancelara, la polémica se dio entre los creadores de contenido La Tafloo y Carlos Eduardo Espina. La Tafloo dijo que Espina vive del chisme por mal informar lo sucedido en relación a la cancelación del cotejo.

Foto: El Heraldo
El partido fue entre tiktokers de Honduras y El Salvador que viven en Estados Unidos, pero antes de los 20 minutos se canceló por sobreventa de boletos y porque mucha gente que no había ingresado se molestó.

Foto: Cortesía redes
En sus redes, La Tafloo reconoció la sobreventa de boletos y dijo que ya están trabajando para hacer de nuevo el juego o indemnizar a las personas que compraron su entrada.

Foto: Cortesía redes
Sin embargo, mandó una fuerte crítica al uruguayo-estadounidense Carlos Eduardo Espina y dijo que vive de chismes, aparte que ha informado mal lo sucedido en Houston.

Foto: Cortesía redes
"Falta de profesionalismo la de Carlos Eduardo Espina. Tú eres el promotor de que la gente ande loca, yo te entiendo porque tú te alimentas y vives del chisme...", inició diciendo La Tafloo.

Foto: Cortesía redes
"De noticias, no das noticias. Para dar una noticias te tienes que informar, estás hablando puras estupideces y andás a todo mundo comentándole, tú lo que eres es un chambroso", añadió.

Foto: Cortesía redes
"Yo no me alimento del chisme, pero te entiendo y acá vamos a estar respondiendo. Estamos trabajando en ver qué va a pasar tras el evento", concluyó La Tafloo.

Foto: Cortesía redes
Según dijo La Tafloo, Carlos Eduardo Espina ha mal informado sobre lo sucedido en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador que se terminó cancelando en Houston.

Foto: Cortesía redes
El juego era entre tiktokers de Honduras y El Salvador que residen en Estados Unidos y el partido se organizó en la ciudad de Houston, donde hubo un llenazo. Sin embargo, se dio un problema y fue la sobreventa de boletos, lo que terminó cancelando el partido entre los creadores de contenido.

Foto: Cortesía redes
Eran las 9:00 de la noche y no habían ingresado más de 2,000 personas y tras poca seguridad cancelaron el evento porque la gente golpeaba el portón.

Foto: Cortesía redes
