Fallece Lester Abel Martínez, reconocido comunicador social de la farándula hondureña

El comunicador social atravesaba por una dura enfermedad. Se presume que recibía tratamiento en España, país donde finalmente falleció.

Tegucigalpa, Honduras.- Falleció el comunicador socia l Lester Abel Martínez Valeriano , de 28 años de edad, reconocido en el mundo de la farándula hondureña.

Martínez era un comunicador social reconocido en el mundo de la farándula hondureña y propietario de la página Revista Digital Honduras, que acumula más de 140,000 seguidores.

Varios colegas y amigos se han pronunciado tras su muerte. Entre ellos, la presentadora Carolina Lanza, quien expresó: “Nosotros tuvimos en mi casa la posibilidad de conocerlo, un hombre muy trabajador, un hombre lleno de sueños. Hoy que su familia nos informaba, estamos muy consternados con la noticia”.

Hasta el momento se desconoce si los familiares de Martínez repatriarán su cuerpo a Honduras o si le darán el último adiós en España.

El joven falleció este 2 de septiembre en un hospital de Madrid, España. Supuestamente, se le diagnosticó un virus en el cerebro.

Su página Revista Digital Honduras informó que su gerente general falleció a las 2:00 de la tarde (hora de España) en el Hospital Clínico San Carlos.