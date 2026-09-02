  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Fallece Lester Abel Martínez, reconocido comunicador social de la farándula hondureña

Lester Abel Martínez Valeriano, reconocido comunicador y propietario de Revista Digital Honduras, falleció en España

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 09:24
Fallece Lester Abel Martínez, reconocido comunicador social de la farándula hondureña

La farándula hondureña está de luto tras confirmarse la muerte del comunicador social Lester Abel Martínez Valeriano, quien falleció en España.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Falleció el comunicador social Lester Abel Martínez Valeriano, de 28 años de edad, reconocido en el mundo de la farándula hondureña.

El comunicador social atravesaba por una dura enfermedad. Se presume que recibía tratamiento en España, país donde finalmente falleció.

Muere periodista Carlos Bustillo en Catacamas; investigan causa
Tras enfrentar una dura enfermedad, el reconocido comunicador hondureño Lester Abel Martínez Valeriano falleció en España.

Tras enfrentar una dura enfermedad, el reconocido comunicador hondureño Lester Abel Martínez Valeriano falleció en España.

 (Foto: Cortesía )

Martínez era un comunicador social reconocido en el mundo de la farándula hondureña y propietario de la página Revista Digital Honduras, que acumula más de 140,000 seguidores.

Su pareja es sospechosa: Alejandra Ulloa, madre hondureña asesinada en Missouri

Varios colegas y amigos se han pronunciado tras su muerte. Entre ellos, la presentadora Carolina Lanza, quien expresó: “Nosotros tuvimos en mi casa la posibilidad de conocerlo, un hombre muy trabajador, un hombre lleno de sueños. Hoy que su familia nos informaba, estamos muy consternados con la noticia”.

Hasta el momento se desconoce si los familiares de Martínez repatriarán su cuerpo a Honduras o si le darán el último adiós en España.

El joven falleció este 2 de septiembre en un hospital de Madrid, España. Supuestamente, se le diagnosticó un virus en el cerebro.

Su página Revista Digital Honduras informó que su gerente general falleció a las 2:00 de la tarde (hora de España) en el Hospital Clínico San Carlos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias