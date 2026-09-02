Dictan sobreseimiento definitivo a acusados por supuesto plan de atentado contra “Mel” Zelaya

​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió por unanimidad declarar con lugar los recursos de apelación presentados por las defensas de cuatro hondureños acusados en un caso relacionado con un supuesto plan para atentar contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales. La resolución beneficia a Antonio David Kattán Rivera, Arcadio Corrales Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Gerardo Enrique Galeano Hernández, a quienes se les había dictado auto de formal procesamiento por suponerlos responsables del delito de actos preparatorios punibles para cometer terrorismo, en perjuicio del orden público. Con la decisión, la Corte de Apelaciones revocó los autos de formal procesamiento y ordenó al juez competente dictar sobreseimiento definitivo a favor de los cuatro imputados.

Asimismo, el tribunal dejó sin efecto todas las medidas cautelares que habían sido impuestas durante el proceso, por lo que los acusados quedan en libertad. Los cuatro gozaban en las últimas semanas de medidas cautelares, pero el resto de su detención de ocho meses lo cumplieron en una celda.

Detenidos por unos mensajes en chats

El caso se remonta a una investigación iniciada a partir de capturas de pantalla de conversaciones sostenidas en un chat en el que participaban los ahora beneficiados con la resolución judicial. De acuerdo con los antecedentes del expediente, las conversaciones y fotografías fueron entregadas a las autoridades en una memoria USB y posteriormente sirvieron como parte de los elementos utilizados para sustentar la acusación por supuestos actos preparatorios relacionados con terrorismo.

Entre las acusaciones que se manejaron durante el proceso estaba la supuesta planificación de un atentado contra el entonces expresidente Manuel Zelaya. Los cuatro imputados habían pasado de prisión preventiva a medidas cautelares en meses anteriores, pero ahora la resolución de la Corte de Apelaciones revoca las medidas cautelares y ordena el cierre definitivo del proceso a su favor. Por otra parte, la Corte declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público contra las resoluciones relacionadas con la imposición de medidas cautelares.

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