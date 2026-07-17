Muere periodista Carlos Bustillo en Catacamas; investigan causa

Catacamas, Honduras.- El periodista Carlos Bustillo del Valle fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Cruz de Catacamas, Olancho. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo, según la información preliminar.

El descubrimiento se produjo luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades por un fuerte mal olor que provenía de la casa. Tras ingresar al inmueble, se confirmó el fallecimiento del comunicador, conocido popularmente como "Guacoca".

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas de su muerte y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso. No obstante, las primeras observaciones realizadas en el lugar apuntan a que habría fallecido por causas naturales.