Muere periodista Carlos Bustillo en Catacamas; investigan causa

Catacamas, Honduras.- El periodista Carlos Bustillo del Valle fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Cruz de Catacamas, Olancho. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo, según la información preliminar.
El descubrimiento se produjo luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades por un fuerte mal olor que provenía de la casa. Tras ingresar al inmueble, se confirmó el fallecimiento del comunicador, conocido popularmente como "Guacoca".
Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas de su muerte y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso. No obstante, las primeras observaciones realizadas en el lugar apuntan a que habría fallecido por causas naturales.
De acuerdo con la información preliminar, el estado de rigidez cadavérica indicaría que Bustillo tenía varias horas de haber muerto cuando fue encontrado. Agentes de la Policía Nacional acudieron a la vivienda para realizar el reconocimiento de rigor y recabar la información correspondiente.
Carlos Bustillo, originario de Guacoca, municipio de San Francisco de la Paz, era ampliamente reconocido por su trayectoria en la radio y la televisión del departamento de Olancho, donde desarrolló gran parte de su carrera periodística.
Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y colegas de los medios de comunicación expresaron sus condolencias, mientras las autoridades continúan con las diligencias investigativas.