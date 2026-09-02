Honduras podrá optar a la Cuenta del Milenio durante el año fiscal 2027

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras fue sumada al grupo de naciones que podrán ser evaluadas por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) para determinar su posible acceso a programas de asistencia durante el año fiscal 2027. El documento fue elaborado en cumplimiento de la Ley del Desafío del Milenio de 2003, como parte de las primeras fases del proceso para definir qué países podrán negociar un Millennium Challenge Compact, conocido en Honduras como Cuenta del Milenio. En esta primera etapa, fueron identificadas 91 naciones que cumplen las condiciones iniciales para ser consideradas dentro del proceso, entre ellas Honduras y otros países de América Latina como Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay.

Sin embargo, formar parte de esta lista no implica que Honduras haya sido seleccionada para recibir financiamiento ni que tenga garantizado un nuevo convenio con la MCC, ya que todavía deberá superar un proceso de evaluación antes de conocer si puede avanzar a la siguiente fase.

¿Por qué Honduras fue incluida?

Para ser considerado candidato en el año fiscal 2027, las naciones deben cumplir determinados requisitos establecidos por la MCC; entre ellos, contar con un Ingreso Nacional Bruto per cápita que no supere los 8,105 dólares. Este límite corresponde al parámetro utilizado por el Banco Mundial para iniciar el proceso de graduación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Otro de los requisitos establece que el país candidato no debe tener impedimentos legales para recibir asistencia económica de Estados Unidos.

Honduras deberá pasar un proceso de evaluación

La Junta Directiva de la MCC analizará el desempeño de los países candidatos mediante indicadores agrupados en tres grandes áreas: gobernanza justa y democrática, libertad económica e inversión en las personas. Además, se tomará en cuenta el potencial de cada nación para reducir los niveles de pobreza y promover el crecimiento económico, así como la disponibilidad de recursos de la MCC. Posteriormente, será presentado un segundo informe en el que se establecerán los criterios y la metodología que serán utilizados para medir el rendimiento de los países incluidos en la lista.