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Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 26 de septiembre

¿Se quedará sin luz este sábado? La ENEE informó sobre cortes programados entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Revise aquí

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:16
Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 26 de septiembre

Varias zonas de Comayagua e Intibucá permanecerán sin energía eléctrica durante seis horas este sábado, según el calendario de interrupciones publicado por la ENEE.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este sábado 26 de septiembre.

En comparación con el número de colonias y sectores que suelen sufrir racionamientos del fluido eléctrico, para este sábado únicamente se reportan zonas de Siguatepeque, en Comayagua, y sectores de Intibucá.

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Los cortes de energía están programados por un período de seis horas, por lo que las personas que residen en las zonas afectadas deben tomar las medidas correspondientes para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio.

Ante la suspensión del servicio eléctrico, se recomienda a los ciudadanos desconectar los aparatos y equipos electrónicos para evitar daños cuando se restablezca la energía. También es conveniente mantener cargados los teléfonos celulares.

A continuación, la lista de zonas que se quedarán sin energía eléctrica este sábado 26 de septiembre:

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Zonas de Comayagua e Intibucá: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Generación Puringla Sazagua, barrio Suyapita, barrio Santa Marta, barrio San Miguel, colonia Antonio Mata, colonia Los Militares, El Socorro, Jesús de Otoro, Meámbar, La Trinidad, Agua Dulce, Cerro Blanco, Santa Cruz del Dulce, La Laguna, Santa Rita de los Imposibles, El Porvenir, Balibrea, San Isidro, Masaguara, Quiragüira, Maye, San Jerónimo, San Isidro, Intibucá, San Francisco, Los Alpes, Hospital Evangélico, Centro de Salud Gustavo Boquín, Clínica Privada El Carmen, La Germania, Aguas del Padre, Buenas Casas, parte del centro de Siguatepeque, barrio El Carmen, aldea El Rincón, La Danta, San Ignacio, Quebrada Honda, barrio Plan del Zapote, residencial Lomas del Real y El Birichiche.

Siguatepeque, Comayagua: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Ciudad de Siguatepeque, Policlínico, El Zapote, Birichiche, Loma Larga, Santa Rosa, Los Hornos, Paso Hondo, barrio Macaruyá, barrio Santa Martha, CA-5, Potrerillos, El Achiote, Buenos Aires 2, Buena Vista, desvío a La Esperanza, Don Tiki, Granja D'Elia, Mall Uniplaza, Wendy's, Texaco Valeriano, Granjas Cargill, barrio El Carmen, San Juan, colonia Las Américas, Mall Beit-Jala, Mercado San Juan, Maxi Despensa, aldea San Isidro, Curva, Pozo Azul, La Cañada, La Danta, La Tigra, Guachipilín, Las Lagunas, San José de Pane, El Hormiguero y zonas aledañas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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