Es de 2022 el video en que Manuel Zelaya dice que pidió a Bukele abrir la frontera con El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) en el que afirma que habló con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para abrir la frontera entre Honduras y El Salvador.

Sin embargo, el video no corresponde a septiembre de 2026. Las declaraciones de Zelaya fueron emitidas en febrero de 2022 y ahora vuelven a circular fuera de su contexto original.

“¡Íbamos tan bien, pero, sucedieron cositas!”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok que ha sido compartida cientos de veces desde el 26 de septiembre.

La difusión del clip ocurre días después de que el exmandatario se refiriera en sus redes sociales al nuevo mausoleo construido en San Salvador para albergar los restos de Francisco Morazán.

Zelaya calificó la obra como un acierto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y relacionó el homenaje con el ideal de unidad centroamericana.

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En su publicación, destacó el legado de Morazán y señaló que honrarlo significa recordar el proyecto de unión centroamericana. Sus recientes declaraciones sobre la integración centroamericana coinciden con el tema abordado en el video que circula en TikTok, en el que el exmandatario habla de eliminar la frontera entre Honduras y El Salvador.

Sin embargo, ese video corresponde a una intervención anterior.