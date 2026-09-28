El anuncio de Edrick Menjívar sobre su último partido con Honduras fue grabado en 2025, no tras la derrota ante Surinam

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video del portero hondureño Edrick Menjívar en el que supuestamente anuncia que disputó su último partido con la selección de Honduras. La grabación se comparte como si sus declaraciones hubieran ocurrido después de la derrota de la Bicolor ante Surinam, el viernes 25 de septiembre de 2026. Sin embargo, el video no es reciente. Las declaraciones de Menjívar no corresponden al partido contra Surinam de septiembre de 2026, sino que fueron grabadas el 19 de noviembre de 2025, después del empate 0-0 entre Honduras y Costa Rica por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. “Menjivar renuncia a la selección”, dice la descripción de una secuencia que ha sido compartida más de 170 veces desde el 27 de agosto.

La Bicolor quedó ubicada en el grupo B de la Liga A, junto con Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. Sin embargo, el formato establecido por Concacaf no obliga a las selecciones a enfrentarse con todos los integrantes del grupo. Cada equipo disputa cuatro partidos: dos como local y dos como visitante. Honduras inició su participación el 25 de septiembre de 2026 ante Surinam en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La selección hondureña perdió 3-2, pese a que logró remontar inicialmente el marcador con goles de Dereck Moncada y Bryan Róchez. Surinam recuperó la ventaja y se llevó la victoria.

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Video de 2025

Una búsqueda inversa de un fotograma clave del video, realizada con la extensión InVid We-Verify de Google Chrome, permitió localizar la grabación original , publicada en Facebook por la cuenta Deportes TVC el 19 de noviembre de 2025.