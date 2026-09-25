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Tabla de posiciones: Honduras se complica en la Nations League de Concacaf

El equipo de José Francisco Molina no pudo como local y comenzó cayendo en el estadio Nacional ante su similar de Surinam

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 21:05
Tabla de posiciones: Honduras se complica en la Nations League de Concacaf

Honduras desaprovechó su localía ante Surinam que se encamina en la Nations League.

 Fotos: David Romero y Estalin Irias

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras se complicó la vida en su debut en la Concacaf Nations League tras sufrir una dolorosa derrota como local 2-3 contra Surinam que dio la sorpresa en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El Grupo B de la Liga A de la Nations League se puso emocionante en esta primera jornada luego de que Honduras empezara perdiendo y Jamaica sumara una agónica victoria sobre Guatemala.

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La Bicolor catracha dio vuelta al marcador tras el tanto inicial de Justin Lonwijk que sorprendió a todos. Fueron Dereck Moncada y Bryan Róchez los anotadores de Honduras.

Sin embargo, la selección caribeña remontó por medio de Denzel Jubitana, que marcó el empate 2-2 antes del descanso y en el segundo tiempo un centro suyo que buscaba el área se desvió en la espalda de Luis Palma y terminó en el fondo del arco de Edrick Menjívar que nada pudo hacer, fue el 2-3.

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Así, el debut oficial del español José Francisco Molina empezó de la peor forma al frente de la Selección de Honduras, que se queda en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones en el Grupo B con cero puntos.

Surinam comparte el primer puesto con Jamaica que en Kingston sumó sus primeros tres puntos con un triunfo agónico gracias al gol de Renaldo Cephas en el minuto 94.

Tabla de posiciones: Honduras se complica en la Nations League de Concacaf

Guatemala quedó en el último puesto de la clasificación a la espera del otro partido del grupo que disputarán El Salvador y Martinica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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