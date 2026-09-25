Más de 70 países se fueron cuando Benjamín Netanyahu discursó en la ONU; Honduras se quedó

Nueva York, EE UU.- El 24 de septiembre durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 70 delegaciones se retiraron cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disertó. El líder israelí llegó al estrado y representantes de aproximadamente 77 países abandonaron el Salón de la Asamblea General, acompañado de abucheos hacia él. La acción fue promovida por la delegación de Palestina como protesta contra las políticas de Israel en Gaza y Cisjordania.

Entre las naciones que se retiraron están Turquía, España, Siria, Arabia Saudita, Qatar, Corea del Norte, Irán, Cuba, entre otras. De Centroamérica se retiraron Nicaragua, Panamá y Belice. Ante el rechazo público de estas delegaciones, Netanyahu previo a iniciar su discurso: "Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Y Honduras? EL HERALDO constató que el gobierno de Nasry Asfura mantuvo respeto ante el primer ministro israelí y se quedó durante la disertación. El día anterior, el presidente hondureño brindó su discurso y en la Asamblea General estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero y Mary Elizabeth Flores, embajadora de Honduras ante la ONU desde el 2010.

Es justamente Mary Elizabeth Flores quien debe hacer representación de Honduras en la Asamblea General cuando el presidente no esté, siguiendo los lineamientos del jefe de Estado. Honduras fue una de las tantas naciones que respetó el discurso de Benjamín Netanyahu junto a Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Francia, Alemania, Italia, entre otras.

Con la llegada de Nasry Asfura a la presidencia de Honduras, se han reforzado las relaciones con Israe. Previo a su investidura, Asfura Zablah fue recibido en Jerusalén por Netanyahu y por el presidente del país, Isaac Herzog. De igual forma, el 13 de mayo, el presidente hondureño estuvo presente en un hotel de Tegucigalpa en la celebración del 78 aniversario de independencia del Estado de Israel. En ese momento sostuvo que Israel es un amigo y aliado de Honduras, además de anunciar nuevos acuerdos de cooperación.

¿De qué habló Netanyahu en la ONU?