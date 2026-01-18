Nasry Asfura promete fortalecer la "amistad histórica" entre Honduras e Israel

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry 'Tito' Asfura, presidente electo del país, subrayó este domingo la “amistad histórica” que une a Honduras con Israel, donde además se comprometió a robustecer una alianza basada en la cooperación, la libertad y el respeto mutuo.

Asfura, en un mensaje en las redes sociales, tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, mencionó que "Honduras valora profundamente la amistad histórica con Israel y reafirma su compromiso de fortalecer una alianza basada en la libertad, la cooperación y el respeto entre nuestros pueblos", afirmó

Además, aseguró que su gobierno, que asumirá el próximo día 27 de enero, seguirá "trabajando" con Israel por "un futuro de prosperidad, desarrollo y oportunidades compartidas”.