Democracia: Semana clave para la transición del nuevo gobierno en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Mucho sobre la vida política y constitucional de nuestro país y el futuro en materia de legislación, se definirá en la presente semana; cuatro días serán clave para determinar el porvenir del Congreso Nacional (CN) y del Poder Ejecutivo, en los siguientes cuatro años. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el miércoles 21 de enero, el pleno del Congreso Nacional, es decir, los 128 diputados propietarios, sostendrán una sesión en la que integrarán la junta directiva provisional, cuya reunión estará coordinada por el actual ministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero. El viernes 23 de enero, nuevamente, los 128 parlamentarios serán convocados para participar en una nueva sesión, en la que se definirá y conformará la Junta Directiva en propiedad para la primera legislatura del período 2026-2030.

Con la Junta Directiva ya en posesión; el domingo 25 de enero se instalará la primera legislatura del cuatrienio, quedando todos los congresistas en sus curules, dando así inicio a una nueva era en ese poder del Estado.



Balance de poderes

Tras cuatro años accidentados, bajo el mando del diputado Luis Redondo, y por ende, del Partido Libertad y Refundación (Libre); el pueblo hondureño espera ver cambios sustanciales en el Congreso Nacional (CN), que busquen el bien común y no intereses particulares. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para el abogado y miembro del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Saúl Bueso, "son fechas importantes para la toma de posesión del nuevo Congreso. Independientemente de que alguien esconda las llaves del hemiciclo es intrascendente. Lo que llama la atención son las posiciones que puedan adoptarse en función de esa posesión; no sabemos cuáles podrían ser las acciones que se darían desde el poder o del partido de gobierno". Bueso citó las contrariedades que se han venido dando desde el gobierno saliente, al calificar al gobierno entrante como un ´gobierno de facto´. Dijo: "La señora presidenta ha dicho, que en efecto, va corriendo la transición, pero llamó al gobierno: ´gobierno de facto´. Eso no es una forma despectiva, eso tiene un trasfondo mucho más fuerte y habría que hacer que en esta semana se cumplan los plazos".

La lucha entre el Partido Nacional y Partido Liberal, por quedarse con la titularidad del Legislativo, está a punto de culminar. A más tardar la noche del martes ya se debería de saber a qué decisión llegaron los dos partidos políticos. Para el experto en derecho, lo deal sería empezar por cambiar las leyes, especialmente en el Congreso, cumpliendo al pie de la letra lo que manda la Constitución de la República, que dice que los poderes del Estado son independientes y no están subordinados el uno al otro, sino, que sólo están relacionados entre sí. A criterio de Saúl Bueso, lo más recomendable es que el Congreso quedara en manos de la oposición política al Partido Nacional, para que existiera ese balance para que existiera una construcción de país.