Comisiones del Partido Nacional y Liberal no llegan a acuerdos, pero aseguran que buscan la paz

Tegucigalpa, Honduras.- Sin ningún acuerdo finalizó la primera reunión de las comisiones del Partido Nacional y Partido Liberal que negocian la presidencia del Congreso Nacional; sin embargo, enfatizaron que seguirán los diálogos y que buscarán la paz para Honduras. Después de más de dos horas reunidos en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los representantes de ambos partidos afirmaron estar enfocados en buscar una agenda que beneficie al país. Nelson Márquez, diputado nacionalista, afirmó que iniciaron con pie derecho junto a los liberales los diálogos. "Lógicamente, no hemos llegado a conclusiones definitivas, pero una conclusión sí es importante, sabemos que una junta directiva en el Congreso Nacional pasa por el diálogo de estas dos bancadas". "Estamos asegurándole al pueblo hondureño una situación, vamos a generar paz, vamos a generar tranquilidad, vamos a generar un ambiente en donde la inversión privada pueda tener condiciones para invertir en nuestro país, y generar empleos y de esta manera generar riqueza".

Márquez aseguró que se mantendrán los diálogos, y que para el 21 de enero, ya se haya alcanzado un acuerdo.

Por su parte, el Secretario General del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Allan Ramos, aseguró que la gobernabilidad del país es lo más importante y afirmó este es un gran paso para el bipartidismo para gobernar el país. "Vamos a construir una agenda legislativa en conjunto donde sobresale esas reformas a la ley electoral que se demanda permanentemente por el pueblo hondureño". Indicó que se presentó una propuesta auténtica de su intención de presidir el Congreso Nacional. Sobre la reunión, aseguró que las dos fuerzas políticas han caminado por a ruta que Honduras necesita, hoy fue una muy buena primera reunión, pero seguiremos para encontrar el escenario propicio como debe ser".