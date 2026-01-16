Comisiones del Partido Nacional y Liberal se reúnen este viernes en el Cohep

Tegucigalpa, Honduras.- Las comisiones del Partido Nacional y Partido Liberal, nombradas para el diálogo sobre gobernabilidad del Congreso Nacional, se reúnen este viernes en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La reunión inició a las 12:00 del medio día con el objetivo es lograr consensos para fortalecer la gobernabilidad y el funcionamiento del Poder Legislativo que se vio afectada durante la administración de Luis Redondo.
Para el actual diputado, y también uno de los nombres sonados para presidir este poder del Estado, Marlon Lara, es lógico que Partido Liberal lidere el Congreso Nacional porque los nacionalistas ya tienen la presidencia de Honduras.
"Ninguno de los dos partidos tenemos los 65 votos para presidir el Congreso Nacional. El mandato del pueblo fue que ambos partidos que tienen el 81 por ciento del caudal electoral se pongan de acuerdo. Si el Partido Nacional tiene el Ejecutivo, lo lógico con ese mandato y esa diferencia tan estrecha es que el Partido Liberal presida el Poder Legislativo", expresó Lara.
Según Lara, con la unión de ambos partidos se podrán hacer grandes reformas no solo en temas electorales, también en educación, salud, inversión ley tributaria, ley fiscal y económica "que nos permita que el país tenga oportunidad de vivir en paz, armonía y convivencia. Tener un clima de tranquilidad para que este país pueda traer toda la inversión".
Cogobernar
Por su parte, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez, quien pertenece a la comisión que se reunirá en el Cohep, dejó claro que su partido solo sentará con los liberales a dialogar.
"El pueblo hondureño dijo Partido Nacional necesitamos que ustedes lleguen a gobernar para encontrar la solución a los problemas de Honduras y por eso en este momento se ha conformado esta comisión para ir a dialogar y con el Partido Liberal poder construir la mejor ruta para cogobernar y encontrar soluciones a los problemas que la gente le duele", mencionó.
Reiteró que van a dialogar y negociar las oportunidades de trabajo y soluciones de Honduras, pero aseguró que ellos no negociarán la presidencia del Congreso Nacional.
"El candidato a la presidencia del Congreso Nacional se llama Tomás Zambrano Molina, un hombre con mucha experiencia legislativa, que conoce el muy bien el puesto legislativo, que ha tenido una aceptación de las 5 fuerzas políticas, tiene reconocimiento nacional e internacional, muy buena comunicación y sobre todo con una visión coordinada con el presidente de la República de Honduras".
"Queremos que este país avance, queremos un Congreso diferente y para eso es imperativo construir una agenda legislativa e históricamente para que este país avance el Poder Ejecutivo trabaja de la mano conjunta con el poder Legislativo, es decir, nosotros como Partido Nacional vamos a liderar el Congreso Nacional. Obviamente, necesitamos cogobernar con el Partido Liberal siendo demócratas".
Por lo tanto, reiteró: "Tenemos bien claro que la presidencia del Congreso Nacional es del Partido Nacional" y que solo pretenden cogobernar con los liberales tomarse de la mano, quitarse la "camisa política" y construir una agenda legislativa por Honduras.
Por el Partido Nacional La comisión está integrada por María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute, Kilvett Bertrand, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García.
Mientras que por el Partido Liberal son Marlon Lara, Yuri Sabas, Erika Urtecho y Francis Cabrera, los alcaldes: Alexander López (El Progreso) y Nahún Cálix (Marcovia) y los miembros de la junta directiva del CCEPL: Allan Ramos y Octavio Pineda.