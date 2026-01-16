Comisiones del Partido Nacional y Liberal se reúnen este viernes en el Cohep

Tegucigalpa, Honduras.- Las comisiones del Partido Nacional y Partido Liberal, nombradas para el diálogo sobre gobernabilidad del Congreso Nacional, se reúnen este viernes en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). La reunión inició a las 12:00 del medio día con el objetivo es lograr consensos para fortalecer la gobernabilidad y el funcionamiento del Poder Legislativo que se vio afectada durante la administración de Luis Redondo. Para el actual diputado, y también uno de los nombres sonados para presidir este poder del Estado, Marlon Lara, es lógico que Partido Liberal lidere el Congreso Nacional porque los nacionalistas ya tienen la presidencia de Honduras. "Ninguno de los dos partidos tenemos los 65 votos para presidir el Congreso Nacional. El mandato del pueblo fue que ambos partidos que tienen el 81 por ciento del caudal electoral se pongan de acuerdo. Si el Partido Nacional tiene el Ejecutivo, lo lógico con ese mandato y esa diferencia tan estrecha es que el Partido Liberal presida el Poder Legislativo", expresó Lara.

Según Lara, con la unión de ambos partidos se podrán hacer grandes reformas no solo en temas electorales, también en educación, salud, inversión ley tributaria, ley fiscal y económica "que nos permita que el país tenga oportunidad de vivir en paz, armonía y convivencia. Tener un clima de tranquilidad para que este país pueda traer toda la inversión". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cogobernar

Por su parte, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez, quien pertenece a la comisión que se reunirá en el Cohep, dejó claro que su partido solo sentará con los liberales a dialogar. "El pueblo hondureño dijo Partido Nacional necesitamos que ustedes lleguen a gobernar para encontrar la solución a los problemas de Honduras y por eso en este momento se ha conformado esta comisión para ir a dialogar y con el Partido Liberal poder construir la mejor ruta para cogobernar y encontrar soluciones a los problemas que la gente le duele", mencionó. Reiteró que van a dialogar y negociar las oportunidades de trabajo y soluciones de Honduras, pero aseguró que ellos no negociarán la presidencia del Congreso Nacional.