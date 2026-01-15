Consensos y experiencia, el perfil del nuevo presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El 23 de enero se conocerá quién será el presidente del Congreso Nacional (CN) para el período 2026-2030. Tres diputados -dos liberales y un nacionalista- están en la carrera para tomar el mando del Poder Legislativo. José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional (PN); Marlon Guillermo Lara Orellana y Yuri Cristhian Sabas Gutiérrez, estos dos últimos, miembros del Partido Liberal (PL), son los que entraron en la pugna por ostentar el honroso cargo; la elección de uno de ellos dependerá de las negociaciones entre los partidos a los que pertenecen. Es de público conocimiento que el cuatrienio que se cumplirá el 25 de enero, el Congreso Nacional, teniendo a la cabeza al diputado Luis Redondo, estuvo plagado de desaciertos, especialmente en materia jurídica, entre otros aspectos, que en vez de beneficiar al país, derivaron en una crisis legislativa sin precedentes.

A razón de esa insurrección legislativa, en la que los 128 diputados propietarios pasaron más tiempo de vacaciones durante los cuatro años que sesionando en el hemiciclo legislativo, será preciso y preponderante saber elegir a la persona que llevará la voz cantante en el Congreso durante el próximo período; así lo esperan los hondureños.

El perfil

El perfil

Pero, ¿qué perfil debe de tener el próximo presidente del Congreso Nacional? A criterio del expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, los candidatos de los dos partidos que obtuvieron el 81% del total de los votos en las elecciones generales, y que han salido a luz pública, los tres reúnen los requisitos necesarios para ocupar el cargo. "Por la experiencia que tienen, por la ponderación en sus declaraciones y por el comportamiento que hemos visto a través de los años en el Congreso. Es gente bastante preparada, reitero, con una experiencia legislativa bastante amplia y sobre todo creo que es gente que puede llegar a crear bastantes consensos", destacó Ruiz.

El líder del sector empresarial aludió que “con la experiencia de este gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y todas las instituciones estatales, generando un ambiente de confrontación con la ciudadanía hondureña, haciendo ver como que el pueblo es nada más la gente que se beneficia del gobierno y que está con ellos; eso tiene que cambiar radicalmente”. Ruiz fue directo y dijo: “Necesitamos un cambio radical para bien del país. Las personas que se mencionan, creo que cualquiera de ellos podría ocupar el cargo, ojalá lleguen a un buen acuerdo por el bien del país”.

Trayectoria

Tanto Tomás Zambrano como Marlon Lara y Yuri Sabas son congresistas con reconocida trayectoria dentro del Congreso Nacional. Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, el perfil del próximo presidente del Congreso Nacional debe ser, en primer lugar, una persona que conozca claramente la Constitución de la República, que maneje las normas parlamentarias correctamente, que no llegue a imponer su criterio y un demócrata antes que cualquier otra cosa. “Yo creo que el perfil de estadista debe de ser el que impere dentro de la presidencia del Congreso Nacional. Es un cargo muy importante, pero también es un cargo en donde la moderación y la tolerancia son aspectos muy importantes. Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en años anteriores”, alertó Solórzano.

El titular del CAH exhortó que “el que llegue a sentarse a esa silla debe de tener muy claro que si bien puede tener sentimientos partidarios, la idea es legislar para toda una nación. Uno no legisla para ciertos o pequeños grupos, legisla para toda una nación y eso es algo que también debe tener muy claro”.

Consensos

El Congreso dirigido por el miembro de Libertad y Refundación (Libre), Luis Redondo, se caracterizó por la falta de consensos. Casi nunca pudo lograr acuerdos con las otras fuerzas políticas ahí representadas. Sobre ese particular, el ministro de Trabajo y exdiputado, German Leitzelar, subrayó que cualquiera de los tres aspirantes que llegue a la presidencia, si es un profesional que estará sujeto a la partidocracia y no tiene independencia, siempre caerá en situaciones conflictivas. “Ahorita pueden haber buenos ciudadanos para que puedan ocupar ese cargo, pero que el cargo no dependa de las influencias del partido, sino, de lograr el consenso dentro del Congreso, en las diferentes bancadas”, señaló Leitzelar.