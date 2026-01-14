Tomás Zambrano: "Yo creo que podemos dialogar con diputados de Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la instalación de la primera legislatura en el Congreso Nacional, el actual jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que existe disposición para dialogar con diputados electos del partido Libertad y Refundación (Libre), así como con otras fuerzas políticas representadas en el Legislativo.
Zambrano sostuvo en medios de comunicación que dentro de Libre hay legisladores con los que se puede establecer comunicación y consensos.
"Yo creo que podemos dialogar con diputados de libre, hay diputados buenos de libre, hay gente buena, hay mucha gente nueva, que creo que no le gusta la polarización, el odio, la división, como los atropellaron al interno de su partido", expresó.
Añadió que el diálogo también puede extenderse al Partido Liberal, al Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y a la Democracia Cristiana.
En ese escenario, los diputados electos deberán alcanzar acuerdos para elegir a la junta directiva y al presidente del Congreso Nacional, una vez concluya el período de la actual administración.
Entre los aspirantes mencionados a la presidencia del Congreso Nacional figuran, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, así como los liberales Marlon Lara y Yuri Sabas.
Según la Constitución de la República, la elección se define por mayoría simple, es decir, 65 votos. En el nuevo hemiciclo, el Partido Nacional contará con 49 diputados, el Partido Liberal con 41 y el partido Libre con 35.
El partido Libre anunció en la noche del martes 13 de enero que no participará en la elección de la junta directiva del Congreso Nacional ni respaldará ninguna postulación a ese órgano, al tiempo que aseguró que desconocerá al gobierno que asumirá el poder el próximo 27 de enero.