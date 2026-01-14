Tomás Zambrano: "Yo creo que podemos dialogar con diputados de Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la instalación de la primera legislatura en el Congreso Nacional, el actual jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que existe disposición para dialogar con diputados electos del partido Libertad y Refundación (Libre), así como con otras fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

Zambrano sostuvo en medios de comunicación que dentro de Libre hay legisladores con los que se puede establecer comunicación y consensos.

"Yo creo que podemos dialogar con diputados de libre, hay diputados buenos de libre, hay gente buena, hay mucha gente nueva, que creo que no le gusta la polarización, el odio, la división, como los atropellaron al interno de su partido", expresó.

Añadió que el diálogo también puede extenderse al Partido Liberal, al Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y a la Democracia Cristiana.