“Solo fue un saludo”: Yuri Sabas tras ser captado en un café con diputados de Libre

Sabas aseguró que solo fue un saludo casual, reiteró que se debe al Partido Liberal y al CCEPL, y defendió el diálogo político como parte de la democracia

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 13:24
Sabas señaló que si existen diputados de Libre que decidan respaldar una planilla liberal, eso se encuentra dentro del marco legal.

 Foto cortesía: Redes sociales.

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Yuri Sabas, una de las propuestas del Partido Liberal para presidir el Congreso Nacional, negó estar negociando con Libre este martes luego de ser captado en un café de la capital junto a diputados del partido de gobierno, en momentos en que avanzan los acercamientos para definir la nueva junta directiva del Legislativo. "Solo fue un saludo", aseguró tras conocer que se viralizó la imagen donde aparecen los tres diputados en un café.

Las imágenes muestran a Sabas en el mismo establecimiento donde se encontraban los diputados de Libre, Rafael Sarmiento, jefe de bancada, y Rasel Tomé, situación que generó cuestionamientos debido a las advertencias de posibles expulsiones emitidas por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) ante eventuales negociaciones con Libre.

Fotografía expone diálogo entre facción liberal y Libre pese a negativas públicas

Ante ello, Sabas aseguró que no sostuvo ninguna reunión ni diálogo político con los legisladores oficialistas y afirmó que su presencia en el lugar fue circunstancial. “Nadie busca reunión de votos en un café. Yo llegué a desayunar, ellos estaban ahí y los saludé como persona educada que soy; simplemente fue un saludo”, expresó.

El parlamentario liberal reiteró que no está autorizado para negociar con Libre y negó cualquier acercamiento relacionado para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional. “No estamos autorizados para negociar con Libre y además tengo entendido que la posición oficial de Libre es que no le daría votos a ningún partido político”, afirmó.

Las imágenes muestran el acercamiento que ocurrió entre Sabas, Sarmiento y Tomé.

(Foto cortesía: Redes sociales. )

No obstante, Sabas señaló que si existen diputados de Libre que decidan respaldar una planilla liberal, eso se encuentra dentro del marco legal. “Que existan diputados que quieran votar por una planilla liberal es correcto y está dentro de la ley”, apuntó.

El aspirante liberal subrayó que él se debe al Partido Liberal y al CCEPL, y recordó que existe una comisión oficial encargada de dialogar con todas las fuerzas políticas. “Tenemos una comisión que está dialogando con todos los partidos y tengo claridad de que esa comisión va a lograr espacios profundos para que el Partido Liberal presida el Congreso y sea el equilibrio”, manifestó.

Libre no participará en elección de junta directiva del Congreso y dice desconocer al próximo gobierno

Asimismo, defendió la necesidad del diálogo entre sectores políticos y cuestionó los señalamientos por el supuesto acercamiento. “Ese discurso de que no puede conversar un sector con el otro no es democracia; hay que ser tolerantes”, sostuvo.

Sabas también indicó que previo a su llegada al café venía saliendo de una embajada de un país amigo y adelantó que el Partido Liberal sostendrá conversaciones con otras fuerzas políticas y actores internacionales, entre ellos el PINU, la Democracia Cristiana, la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

