“Solo fue un saludo”: Yuri Sabas tras ser captado en un café con diputados de Libre

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Yuri Sabas, una de las propuestas del Partido Liberal para presidir el Congreso Nacional, negó estar negociando con Libre este martes luego de ser captado en un café de la capital junto a diputados del partido de gobierno, en momentos en que avanzan los acercamientos para definir la nueva junta directiva del Legislativo. "Solo fue un saludo", aseguró tras conocer que se viralizó la imagen donde aparecen los tres diputados en un café. Las imágenes muestran a Sabas en el mismo establecimiento donde se encontraban los diputados de Libre, Rafael Sarmiento, jefe de bancada, y Rasel Tomé, situación que generó cuestionamientos debido a las advertencias de posibles expulsiones emitidas por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) ante eventuales negociaciones con Libre.

Ante ello, Sabas aseguró que no sostuvo ninguna reunión ni diálogo político con los legisladores oficialistas y afirmó que su presencia en el lugar fue circunstancial. “Nadie busca reunión de votos en un café. Yo llegué a desayunar, ellos estaban ahí y los saludé como persona educada que soy; simplemente fue un saludo”, expresó. El parlamentario liberal reiteró que no está autorizado para negociar con Libre y negó cualquier acercamiento relacionado para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional. “No estamos autorizados para negociar con Libre y además tengo entendido que la posición oficial de Libre es que no le daría votos a ningún partido político”, afirmó.

No obstante, Sabas señaló que si existen diputados de Libre que decidan respaldar una planilla liberal, eso se encuentra dentro del marco legal. "Que existan diputados que quieran votar por una planilla liberal es correcto y está dentro de la ley", apuntó. El aspirante liberal subrayó que él se debe al Partido Liberal y al CCEPL, y recordó que existe una comisión oficial encargada de dialogar con todas las fuerzas políticas. "Tenemos una comisión que está dialogando con todos los partidos y tengo claridad de que esa comisión va a lograr espacios profundos para que el Partido Liberal presida el Congreso y sea el equilibrio", manifestó.