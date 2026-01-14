Libre no participará en elección de junta directiva del Congreso y dice desconocer al próximo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el partido Libertad y Refundación (Libre), su bancada anunció que no participará en la elección de la junta directiva del Congreso Nacional (CN), asegurando también desconocer al gobierno que asumirá el poder el próximo 27 de enero, calificándolo de "gobierno de facto" y carente de legitimidad. La dirigencia del partido, en conjunto con su bancada legislativa, resolvió por unanimidad que no integrará la junta directiva del Legislativo y no respaldará ninguna postulación para este órgano, señalando que no avalará pactos con el bipartidismo. "No avalaremos pactos de un bipartidismo que se alió para el fraude electoral, promueve el retorno a los corruptos fideicomisos, las ZEDE, la privatización de la ENEE y de los bienes públicos; y la apología del odio contra nuestra militancia, líderes y colectivos de base", expresaron.

En un desconocimiento total de las instituciones, Libre argumentó que el ascenso de Nasry Asfura, presidente electo 2026-2030, al poder es producto de una supuesta injerencia directa de los Estados Unidos y de un fraude validado por los órganos electorales. El documento acusa directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de negarse a contar los votos y resolver las impugnaciones presentadas, lo que, según el partido, anula la validez de los resultados emitidos.