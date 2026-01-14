Wong Arévalo se niega a repetir cadena nacional: "Nos rehusamos a ser cómplices" de Redondo

El reconocido periodista, durante su editorial vespertino del pasado martes 13 de enero de 2026, calificó la instrucción de Redondo como una medida abusiva.

Tegucigalpa, Honduras.- En un acto de resistencia civil y periodística, el director de TEN Canal 10, Rodrigo Wong Arévalo , anunció que su medio de comunicación no acatará en su totalidad la orden del presidente del CN, Luis Redondo , emitida a través del Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( Conatel ) para que transmita su más reciente mensaje en reiteradas ocasiones.

Según denunció el objetivo del presidente del Congreso es utilizar la cadena nacional —una herramienta reservada estrictamente para emergencias nacionales— para exponer una conducta que el comunicador tildó de "totalmente fuera del marco constitucional".

"El señor Luis Redondo, quien usurpa la presidencia del Congreso Nacional, ha ordenado a Conatel que los canales de televisión y emisoras transmitamos en cadena nacional un mensaje donde pretende seguir exponiendo su conducta ilegal", expresó Wong Arévalo. Asimismo, enfatizó que Redondo ha mantenido una condición "abusiva" durante cuatro años frente al Poder Legislativo.

La pretensión de Redondo, es que su intervención en la que defendió la aprobación del decreto que ordena un nuevo recuento de votos, desafiando la autoridad del CNE, se transmitiera tres veces el pasado martes y cuatro veces este miércoles.

Ante esto, TEN Canal 10 tomó la determinación de emitir el mensaje de Redondo únicamente en dos horarios: al mediodía y a las siete de la noche. "Consideramos que dos transmisiones son más que suficiente para que los hondureños se enteren de la falsedad de Luis Redondo", sentenció el director.

"Nos rehusamos a ser cómplices del abuso de Redondo, rayando en transmitir cuatro veces más un mensaje que es un atentado a la legalidad", agregó el periodista.

Wong Arévalo también advirtió a la comunidad internacional sobre posibles represalias en contra de su medio por no acatar las imposiciones de Redondo. "Los abusivos son capaces de creer que se pueden robar el país al haber logrado robar nuestra dignidad", aseveró.

El periodista cerró su editorial remarcando su oposición ante lo que calificó como un "abuso desorbitante de Redondo", que atenta contra los pilares de la libertad de prensa en Honduras.

Este miércoles, tal y como lo aseguró Wong Arévalo en su editorial, TEN Canal 10 no transmitió la cadena nacional de Redondo, que sí se transmitió por otros medios locales en punto de las 7:00 de la mañana.