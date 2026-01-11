Crisis política en Honduras se intensifica tras solicitud de recuento voto por voto

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis electoral que vive el país desde las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se ha agudizado nuevamente con la petición que hizo el sábado la presidenta del país, Xiomara Castro, al Consejo Nacional Electoral (CNE), que inicie "de inmediato" el conteo "voto por voto" de los comicios, aún cuando el organismo dio a conocer en diciembre los resultados oficiales. La petición fue aprobada en una reunión del Consejo de Ministros convocado el sábado por Castro, con la participación, como invitado, del presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, proponente de la iniciativa de un nuevo conteo "voto por voto". El viernes, en una sesión extraordinaria del Parlamento, sin más de 70 diputados opositores, a los que no se les permitió ingresar, según sus propias denuncias, una minoría, entre propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobó el nuevo conteo "voto por voto".

El decreto legislativo fue sancionado por la mandataria y publicado de inmediato en el diario oficial La Gaceta. La resolución del Parlamento es cuestionada por la oposición, juristas, analistas y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros sectores, que consideran improcedente la acción debido a que el CNE ya emitió una declaración oficial sobre las elecciones y declaró como nuevo presidente electo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, que fue apoyado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Todo el material electoral está resguardado en el centro logístico del CNE en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en Tegucigalpa, cuya seguridad fue reforzada el sábado por las Fuerzas Armadas, que, por ley, son las responsables del traslado, seguridad y custodia del material de los comicios. Tras la reunión del Consejo de Ministros, Redondo dijo a los periodistas en la Casa Presidencial que "hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional (Parlamento) se mande una nota al Consejo (CNE) con la copia de La Gaceta para que lo inicien de inmediato, caso contrario será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como establece la Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 7".

Militares han advertido que respetarán declaración del CNE