Redondo abusa de cadena nacional para insistir con decreto; hará seis en solo horas

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante seis intervenciones consecutivas en menos de 33 horas, haciendo uso de la cadena nacional de radio y televisión, Luis Redondo reiteró este martes -a pocos días de dejar el poder- su intención de imponer un recuento total de votos.
El presidente del Congreso Nacional volvió a reiterar el decreto legislativo que impulsa un recuento de votos, una acción que sectores políticos y jurídicos señalan como un abuso de poder y un desconocimiento abierto de los resultados electorales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La cadena nacional que se emitió el mediodía de este martes fue solo la primera de seis que se repetirán, dos esta noche, y tres más el miércoles a lo largo del día.
El video recoge la postura de Redondo y del grupo de diputados de Libre que usurpando los curules de diputados de las demás bancadas, que se encontraban ausentes, aprobaron el decreto, incluyendo para ello voto de suplentes de Libre, una acción enmarcada a todas luce en la ilegalidad.
Con esta intervención, Redondo suma seis apariciones consecutivas en cadena nacional con el mismo mensaje, pese a que el CNE ya oficializó los resultados del proceso electoral conforme al calendario y los procedimientos establecidos en la ley. La reiteración del discurso ha generado cuestionamientos por el uso de un mecanismo excepcional del Estado para promover una posición política particular.
La convocatoria a cadena nacional fue instruida a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), obligando a los medios de comunicación a enlazarse para transmitir el mensaje del titular del Legislativo, lo que ha sido interpretado -como fue costumbre en este gobierno- como una utilización del aparato institucional para presionar por la revisión de actas ya validadas por la autoridad electoral.
Analistas y actores políticos advierten que el decreto promovido por Redondo carece de efectos jurídicos sobre un proceso que constitucionalmente corresponde al CNE, y alertan que insistir en el recuento, tras la proclamación oficial, profundiza la incertidumbre política y debilita la confianza en el sistema electoral.
Mientras tanto, el CNE ha sostenido que los resultados proclamados son definitivos, y que cualquier impugnación debe seguir las vías legales establecidas, no resoluciones impulsadas desde el Congreso Nacional ni mensajes reiterados en cadena nacional.
Ya es costumbre
Esta no es la primera vez que se utiliza la cadena nacional para un fin distinto al que fue creado. El mismo Redondo, en noviembre de 2025, utilizó una cadena nacional para hacerle proselitismo a Libertad y Refundación (Libre) y cuestionar al Partido Liberal y Nacional.
Al salir a defender a Nicolás Maduro, tras ser vinculado al cártel Los Soles, Redondo habló por 25 minutos de casos de narcotráfico que relacionan a nacionalistas y liberales, dejando a un lado casos en Libre como el de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya que negoció 650 mil dólares con narcos en 2013.
En octubre de 2024, el Fiscal General, Johel Zelaya, haciendo uso de su investidura como fiscal, decidió utilizar esta plataforma para revelar interioridades de un proceso judicial que aún está en pleno desarrollo.
El hecho no pasó desapercibido, pues expertos señalaron que en los más de 30 años de creación del Ministerio Público (MP), “nunca antes un fiscal había tenido la osadía” de divulgar en cadena nacional un caso penal en particular.