Redondo abusa de cadena nacional para insistir con decreto; hará seis en solo horas

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante seis intervenciones consecutivas en menos de 33 horas, haciendo uso de la cadena nacional de radio y televisión, Luis Redondo reiteró este martes -a pocos días de dejar el poder- su intención de imponer un recuento total de votos. El presidente del Congreso Nacional volvió a reiterar el decreto legislativo que impulsa un recuento de votos, una acción que sectores políticos y jurídicos señalan como un abuso de poder y un desconocimiento abierto de los resultados electorales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La cadena nacional que se emitió el mediodía de este martes fue solo la primera de seis que se repetirán, dos esta noche, y tres más el miércoles a lo largo del día.

El video recoge la postura de Redondo y del grupo de diputados de Libre que usurpando los curules de diputados de las demás bancadas, que se encontraban ausentes, aprobaron el decreto, incluyendo para ello voto de suplentes de Libre, una acción enmarcada a todas luce en la ilegalidad.

Con esta intervención, Redondo suma seis apariciones consecutivas en cadena nacional con el mismo mensaje, pese a que el CNE ya oficializó los resultados del proceso electoral conforme al calendario y los procedimientos establecidos en la ley. La reiteración del discurso ha generado cuestionamientos por el uso de un mecanismo excepcional del Estado para promover una posición política particular. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La convocatoria a cadena nacional fue instruida a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), obligando a los medios de comunicación a enlazarse para transmitir el mensaje del titular del Legislativo, lo que ha sido interpretado -como fue costumbre en este gobierno- como una utilización del aparato institucional para presionar por la revisión de actas ya validadas por la autoridad electoral.

Analistas y actores políticos advierten que el decreto promovido por Redondo carece de efectos jurídicos sobre un proceso que constitucionalmente corresponde al CNE, y alertan que insistir en el recuento, tras la proclamación oficial, profundiza la incertidumbre política y debilita la confianza en el sistema electoral. Mientras tanto, el CNE ha sostenido que los resultados proclamados son definitivos, y que cualquier impugnación debe seguir las vías legales establecidas, no resoluciones impulsadas desde el Congreso Nacional ni mensajes reiterados en cadena nacional.

Ya es costumbre