Fotografía expone diálogo entre facción liberal y Libre pese a negativas públicas

Una imagen reveló acercamientos entre liberales y Libre previo a la elección del Congreso. Reunión contradice discurso liberal de no negociar con Libre

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 13:19
En la fotografía aparece reunido Yuri Sabas, Rafael Sarmiento y (de espaldas) Rasel Tomé.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.— A seis días de la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, una reunión captada este miércoles -14 de enero- avivó los rumores sobre cabildeos y negociaciones entre una fracción del Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre).

En la imagen se observa al jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, vestido con camisa morada, de pie frente a la barra de un café capitalino. A su lado aparece Yuri Sabas, con chumpa negra, diputado propuesto por el excandidato presidencial Salvador Nasralla para asumir la presidencia del Congreso Nacional. De espaldas, participando del mismo encuentro, se identifica al diputado Rasel Tomé.

Aunque la versión no ha sido confirmada oficialmente, el encuentro habría servido para explorar acercamientos y posibles acuerdos con sectores que hoy integran la oposición, en un momento decisivo para definir quién controlará la agenda del Poder Legislativo en la nueva etapa parlamentaria.

La reunión cobra especial relevancia porque, días atrás, desde el propio entorno del Partido Liberal se había advertido que no existirían negociaciones con Libre, marcando una línea pública de distancia frente al partido de gobierno. La imagen, sin embargo, contradice ese discurso y sugiere que los canales de diálogo permanecen abiertos, pese a las advertencias públicas.

A inicios de esta semana, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) nombró una comisión para entablar negociaciones y acercamientos con el Partido Nacional, integrada por Yuri Sabas, ungido por Nasralla, y Marlon Lara, señalado como otro potencial aspirante a la presidencia del Congreso.

Horas después de conformada esa comisión, trascendió que Salvador Nasralla habría presionado a diputados electos afines a su corriente —incluido Sabas— para firmar un documento comprometiéndose a respaldar una nómina que incorporaría a su esposa, Iroshka Elvir, como secretaria del Legislativo.

El martes la bancada de Libre fue convocada por su coordinador general, Manuel Zelaya Rosales donde se emitió un pronunciamiento donde los 32 diputados aseguraron no participarían en la toma de decisiones para la elección de la directiva y la presidencia del CN, versión que con la publicación de la imagen estaría siendo contradicha.

