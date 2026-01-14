Fotografía expone diálogo entre facción liberal y Libre pese a negativas públicas

Tegucigalpa, Honduras.— A seis días de la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, una reunión captada este miércoles -14 de enero- avivó los rumores sobre cabildeos y negociaciones entre una fracción del Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre).

En la imagen se observa al jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, vestido con camisa morada, de pie frente a la barra de un café capitalino. A su lado aparece Yuri Sabas, con chumpa negra, diputado propuesto por el excandidato presidencial Salvador Nasralla para asumir la presidencia del Congreso Nacional. De espaldas, participando del mismo encuentro, se identifica al diputado Rasel Tomé.

Aunque la versión no ha sido confirmada oficialmente, el encuentro habría servido para explorar acercamientos y posibles acuerdos con sectores que hoy integran la oposición, en un momento decisivo para definir quién controlará la agenda del Poder Legislativo en la nueva etapa parlamentaria.