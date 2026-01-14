Bancada del Partido Nacional inicia las capacitaciones a nuevos diputados

Las capacitaciones , conocidas internamente como una jornada de inducción legislativa, abordan temas técnicos fundamentales para el ejercicio parlamentario, entre ellos la técnica legislativa, el funcionamiento del hemiciclo, la presentación de iniciativas de ley, mociones y el quehacer diario dentro del Poder Legislativo.

En total, son 49 legisladores nacionalistas , muchos de los cuales ejercerán por primera vez funciones parlamentarias, en un escenario marcado por altas expectativas ciudadanas tras un período legislativo ampliamente cuestionado.

Tegucigalpa, Honduras.- La nueva bancada del Partido Nacional comenzó un proceso de capacitaciones dirigido a los diputados electos que integrarán el Congreso Nacional en el período 2026-2030.

Durante la jornada participaron diputados reelectos y expositores con experiencia parlamentaria, quienes compartieron conocimientos prácticos y vivencias acumuladas en el Congreso Nacional.

Entre ellos, la diputada reelecta Lissi Cano expuso sobre el rol del legislador y la experiencia de ejercer funciones en un Congreso que ha sido catalogado como uno de los más complejos y conflictivos de la historia reciente del país.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cano destacó que, pese a las dificultades enfrentadas en el actual período legislativo, existen aprendizajes valiosos que pueden ser trasladados a la nueva generación de parlamentarios, como la importancia de elevar la voz, actuar con firmeza, defender derechos y asumir con valentía la representación popular.

La diputada también resaltó la relevancia de estos espacios formativos, especialmente para quienes llegan por primera vez al Congreso Nacional, ya que permiten comprender el funcionamiento interno del poder del Estado y prepararse para los desafíos políticos y técnicos que implica la labor parlamentaria.

Por su parte, Arnold Burgos, diputado electo que asumirá por primera vez una curul, valoró la capacitación como una herramienta para fortalecer el desempeño legislativo.

Señaló que estas jornadas permiten conocer los procedimientos formales para presentar iniciativas y mociones, y orientan a los nuevos diputados sobre cómo impulsar propuestas enfocadas en las necesidades del pueblo hondureño.

Burgos también recordó que el próximo Congreso estará integrado en su mayoría por nuevos legisladores, ya que 84 de los 128 diputados serán de nuevo ingreso, lo que refuerza la necesidad de una preparación previa para garantizar un mejor desempeño institucional y evitar los conflictos que marcaron el período anterior.

Como parte de la agenda, se informó que este mismo día a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo la primera reunión oficial de la nueva bancada del Partido Nacional, en la que los 49 diputados electos comenzarán a definir líneas de trabajo, coordinación interna y prioridades legislativas de cara al inicio del nuevo Congreso Nacional.