A días del relevo legislativo, Congreso solicita llaves de oficinas a personal

La disposición quedó establecida en la Circular 001-2026-GG, remitida este jueves, en la que se instruye, “sin excepción alguna”, que los funcionarios y empleados entreguen a la Gerencia General copia de las llaves de sus oficinas a más tardar hoy jueves 15 de enero en horas de la tarde.

Tegucigalpa, Honduras.- A escasos días de que concluya el período del actual Congreso Nacional , la Gerencia del Poder Legislativo giró una circular de carácter urgente dirigida a todo el personal que tiene oficinas bajo su responsabilidad, ordenando la entrega inmediata de copias de las llaves de los espacios asignados.

El documento advierte que, en caso de incumplimiento, se ejecutarán las acciones administrativas necesarias para garantizar el acatamiento de la instrucción, sin detallar de momento las medidas específicas que podrían aplicarse.

La circular fue firmada por el David Reyes, gerente general del Poder Legislativo, al personal del Congreso Nacional a cinco días que concluya la actual gestión.

La orden administrativa se produce en un contexto de transición legislativa, cuando faltan pocos días para que el actual Congreso Nacional cese formalmente en sus funciones y dé paso a la nueva integración que asumirá el control del hemiciclo.

Aunque el documento no hace referencia explícita al proceso de entrega-recepción, fuentes consultadas consideran que la medida forma parte de los preparativos internos para el relevo administrativo y operativo del Poder Legislativo, en medio de un cierre de gestión marcado por tensiones políticas y ajustes internos.