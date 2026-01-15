  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Partido Nacional define su ruta legislativa y respalda a Tomás Zambrano para presidir el Congreso

Diputados del Partido Nacional, tanto actuales como electos, anunciaron su respaldo al presidente electo Nasry Asfura y confirmaron a José Tomás Zambrano Molina como su propuesta para presidir el Congreso Nacional en el período 2026-2030. La bancada señaló que trabajará en la construcción de consensos con otras fuerzas políticas para lograr la mayoría simple y conformar una directiva legislativa plural.

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 14:38
El Heraldo Videos