Partido Nacional define su ruta legislativa y respalda a Tomás Zambrano para presidir el Congreso

Diputados del Partido Nacional, tanto actuales como electos, anunciaron su respaldo al presidente electo Nasry Asfura y confirmaron a José Tomás Zambrano Molina como su propuesta para presidir el Congreso Nacional en el período 2026-2030. La bancada señaló que trabajará en la construcción de consensos con otras fuerzas políticas para lograr la mayoría simple y conformar una directiva legislativa plural.