PN ratifica a Tomás Zambrano como candidato para presidir el CN y llama al PL a buscar consensos

Tegucigalpa, Honduras.- En comparecencia de prensa, los actuales diputados nacionalistas y los electos mostraron su respaldo al presidente electo Nasry Asfura y ratificaron a Tomás Zambrano como su candidato a la presidencia del Congreso Nacional. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, fue ungido por su institución política como el aspirante oficial para presidir el Poder Legislativo. En la conferencia, además de asegurar que “como Partido Nacional” están listos para gobernar, la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, confirmó que Zambrano será quien los representará en el Congreso Nacional.

"Primero, el pueblo habló con claridad en las urnas y eligió a Nasry Juan Asfura como presidente de la República, y le otorgó al Partido Nacional la bancada con 49 diputados al Congreso Nacional", dijo María Antonieta Mejía. Seguidamente, Mejía aseguró que Zambrano está autorizado para buscar los consensos necesarios con el fin de lograr los votos requeridos para una mayoría simple, es decir, 65 votos. "La bancada del Partido Nacional apoya firmemente al diputado electo José Tomás Zambrano Molina como candidato a la presidencia del Congreso Nacional para el período 2026-2030, y buscará los consensos necesarios para lograr los votos de acuerdo con la norma vigente", aseguró.