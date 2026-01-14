Policía no ha capturado a los responsables de atentar contra la diputada Gladis Aurora López

Tegucigalpa, Honduras.- Han pasado seis días del atentado criminal en contra la diputada Gladis Aurora López y los responsables de haber lanzado el artefacto explosivo, siguen sin ser capturados por las autoridades policiales. EL HERALDO consultó al comisario Will Paz, vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que es la encargada de realizar las averiguaciones del caso, dijo que: “las investigaciones está bastante avanzado. Si hay bastante información relevante y hay un equipo especial que está trabajando con un equipo de la Fiscalía del Ministerio Público, pero sí hay grandes avances”.

Hasta la tarde de este miércoles, los responsables de haber cometido el lamentable hecho al lanzar el explosivo hasta los bajos del Congreso Nacional donde la diputada Gladis Aurora López se aprestaba a brindar declaraciones, se encuentran prófugos de la justicia. ”Ahorita sería irresponsable de decirle que estamos pronto a las capturas, pero sí hay grandes avances, se ha avanzado bastante en este caso”, destacó el vocero de la DPI. Recalcó que “se está trabajando de forma conjunta porque es la Fiscalía la que dirige técnica y jurídicamente la investigación, pero sí hay un equipo de delitos comunes de la DPI, que están trabajando en este caso”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Hay buena información y no se puede dar mayores detalles porque en el proceso penal sirven como herramientas. Pero sí hay avances y cuando se den las capturas se dará a conocer a la población”, manifestó el comisario Paz. El fiscal general de la República, Johel Zelaya, también fue consultado sobre el atentado en contra de la diputada nacionalista por el departamento de La Paz, y manifestó: “nosotros en el mismo momento, ordenamos que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se presentara con un equipo de fiscales”. “Sin embargo, ese caso ya lo estaba tomando la DPI, pero en eso estamos. Esas casas no se pueden tolerar en un país de derecho. Necesitamos armonía, necesitamos paz, necesitamos abrazarnos como hondureños y eso depende mucho de que haya justicia en este país”, consideró el Fiscal General.