Diputada Gladis Aurora López recibe el alta médica tras sufrir ataque con explosivo

A su salida del centro asistencial, la congresista informó que sufrió daño en el 70% de su oído derecho, mencionando que se encuentra en un proceso de recuperación para poder mejorar su condición de salud.

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López , recibió el alta médica este domingo 11 de enero tras permanecer hospitalizada durante tres días después de haber resultado herida el pasado jueves tras ser atacada con un objeto explosivo en el Congreso Nacional .

"Agradezco la solidaridad de los amigos que con mucho cariño me llegaron a visitar. El otorrinolaringólogo necesita que esté con la menor vibración posible. En el oído derecho hay un 70% de pérdida (de audición) y estoy en un tratamiento para ver si se mejora con más desinflamación. Tengo el oído izquierdo también dañado", declaró López tras abandonar el lugar en donde estaba hospitalizada.

"Muchos amigos me han preguntado si haré algo. Claro que sí. El hecho de que yo digo que no odio nadie y que tengo perdón en mi corazón es porque ni siquiera sé quiénes lanzaron el objeto, pero por supuesto que los procedimientos están dando su curso en la búsqueda de los responsables intelectuales y materiales", agregó.

Gladis Aurora López consideró que el ataque que sufrió fue un hecho planificado en medio del ambiente de tensión política que existe en el país, por lo cual hizo un llamado al diálogo y la paz entre la ciudadanía.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Honduras no está para que los hondureños estemos actuando con odio sin conocernos unos a otros, únicamente por ese odio que están llenando los corazones de las personas. Aprendamos a respetarnos y querernos, aunque tengamos diferentes ideologías", externó la congresista.