ASJ condena ataque contra diputada Gladis Aurora López en el CN

La organización de sociedad civil exigió a las autoridades competentes la apertura de una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 11:11
ASJ condena ataque contra diputada Gladis Aurora López en el CN

La diputada nacionalista fue impactada por lo que parece ser una bomba casera en la espalda.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) condenó los intentos reiterados de la directiva del Congreso Nacional por alterar el orden constitucional y debilitar la democracia en Honduras, acciones que han derivado en hechos de violencia registrados recientemente en el hemiciclo legislativo.

La ASJ expresó, en un comunicado, su enérgico rechazo al ataque contra la diputada Gladys Aurora López, señalando que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática ni en el ejercicio de la función pública.

La organización de sociedad civil exigió a las autoridades competentes la apertura de una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales contra quienes resulten responsables de los actos violentos.

Además, la ASJ reiteró su llamado al respeto del orden constitucional, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la resolución de los conflictos políticos por la vía del diálogo y la legalidad.

