ASJ condena ataque contra diputada Gladis Aurora López en el CN

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) condenó los intentos reiterados de la directiva del Congreso Nacional por alterar el orden constitucional y debilitar la democracia en Honduras, acciones que han derivado en hechos de violencia registrados recientemente en el hemiciclo legislativo.

La ASJ expresó, en un comunicado, su enérgico rechazo al ataque contra la diputada Gladys Aurora López, señalando que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática ni en el ejercicio de la función pública.