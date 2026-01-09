¿Agresores de la diputada fabricaron el explosivo?: Nuevos detalles de la Policía sobre el atentado

Con graves heridas en la espalda, el cuello y el oído resultó la diputada al Parlamento Centroamericano, Gladis López, luego de haber sido agredida con un artefacto explosivo en el Congreso Nacional el pasado 8 de enero.
Pero, a horas del atentado, el Sistema Nacional de Emergencias 911 ya tenía en su poder el video que revela cómo se lanzó el explosivo y, además, había identificado a dos sospechosos.
A uno de los sospechosos se le logra ver el rostro con mayor claridad. Portaba gorra y camisa negra, y un suéter amarrado a la cintura.
Tras lo ocurrido, la Policía Nacional aseguró que mantiene las investigaciones y que incluso ya cuentan con detalles sobre el artefacto explosivo. A continuación, lo nuevo que ha surgido.
El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, reveló este viernes nuevos detalles sobre el ataque con un artefacto explosivo perpetrado el jueves 8 de enero.
Godoy habló sobre la posible fabricación del artefacto por parte de los agresores, ya que en el video del 911 no se observa que se encienda algún detonante, pero en el video del momento en que revistaban a diputada sí se muestra que el explosivo estalla al caer.
“Solo con el hecho de haber fabricado este artefacto, el cual al impactar explota, no solamente es el hecho de haberlo tirado; el hecho es la preparación que el mismo conlleva. Al impactar con la humanidad de la diputada hace implosión, lo cual nos dice que ya venían preparados para este tipo de acciones”, sostuvo Godoy.
Juan Manuel Aguilar Godoy indicó que el análisis de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de otros videos ha permitido establecer que el ataque no fue improvisado.
“Vamos a investigar y no crea que este caso va a quedar en la impunidad. Nuestro pesar como Policía Nacional a la diputada, a su familia y a todo el pueblo hondureño, pero esto no va a quedar así. Ya tenemos órdenes precisas de investigar a fondo qué es lo que sucedió y van a caer las personas que tengan que caer”, subrayó Godoy.
Como parte de las acciones de la Policía Nacional, se ha ofrecido una recompensa de 300,000 lempiras por cada uno de los sospechosos. La diputada Gladis López, por su parte, aseguró que no guarda “ningún resentimiento” contra la persona que lanzó el artefacto que la hirió.