¿Agresores de la diputada fabricaron el explosivo?: Nuevos detalles de la Policía sobre el atentado

“Vamos a investigar y no crea que este caso va a quedar en la impunidad. Nuestro pesar como Policía Nacional a la diputada, a su familia y a todo el pueblo hondureño, pero esto no va a quedar así. Ya tenemos órdenes precisas de investigar a fondo qué es lo que sucedió y van a caer las personas que tengan que caer”, subrayó Godoy.