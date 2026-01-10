Diputada que presenció el ataque a Gladis Aurora López: "Creí que el Congreso se estaba cayendo"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Nacional, Teresa Cálix, quien acompañaba a la congresista Gladis Aurora López al momento de ser atacada con un artefacto explosivo el pasado jueves en las instalaciones del Congreso Nacional, se mostró consternada por el atentado que sufrió su compañera de bancada y describió cómo se dieron los hechos. "Yo pensé en el momento que se había caído el Congreso, que lo habían derrumbado por el gran impacto. Yo estoy aquí realmente porque Dios me salvó, yo estaba a la par de Gladis Aurora y Dios fue tan generoso tanto con Gladis como conmigo, porque si esa bomba le cae en la cabeza la mata a Gladis, que incluso tiene daños muy fuertes en el oído, el cuello y la espalda, yo ando con dolor en la espalda, los ojos, los oídos me zumban, pero realmente Dios nos protegió", declaró la diputada por el departamento de Olancho a HCH.

Cálix mencionó que justo en el momento de la agresión creyó que su compañera había perdido la vida, reiterando que milagrosamente la explosión no le causó mayores daños a la legisladora. "Yo vi toda la escena, en el momento que nos tiran eso uno queda impactado porque no sabe lo que pasa. Lo tiran (el objeto explosivo) y yo me hago un paso para atrás y yo la miro a ella, pero una cosa increíble, se levanta todo el pelo y se levanta, ella se levantó... cuando cayó en el suelo empecé a gritar que le habían matado y yo me descontrolé toda. Creí que ella estaba muerta realmente", describió. "Todo el show que vivimos ahí, todo el impacto que vivimos en el Congreso. Realmente son gente insensible, gente inhumana, gente que no tiene mamá, gente que no tiene nada, yo creo que las Fuerzas Armadas no deben estar pintadas porque entonces nosotros no somos protegidos por nadie", agregó Cálix.