Investigación por agresión a diputada presenta avances: ¿por qué no se revelan detalles?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de cuatro días han pasado desde que la diputada del Congreso Nacional, Gladis Aurora López Calderón, sufriera una grave agresión cuando se aprestaba a ingresar al hemiciclo legislativo; los responsables aún prófugos de la justicia. Desde que la Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho violento, sus autoridades designaron a un equipo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para que se hiciera cargo y dar con el paradero de los autores materiales del atentado. Horas más tarde, el Sistema Nacional de Emergencias 911, hizo público el video que quedó grabado por sus cámaras ubicadas a inmediaciones del Congreso Nacional, en el centro de la capital, el que captó a los dos hombres que hasta ahora son los principales sospechosos de lanzar un explosivo, el que luego impacto en la humanidad de la parlamentaria Gladis López.

Si bien es cierto, los dos sujetos quedaron registrados en el video, sólo el rostro de uno de ellos pudo observarse con claridad; el segundo, y quien habría lanzado el artefacto explosivo, no pudo captarse de forma nítida por las cámaras del 911.

En conjunto con el MP

Con los insumos investigativos obtenidos minutos después de la explosión, en el afán de capturar a los responsables, se integró un equipo con investigadores de la Fiscalía Especial de Delitos Comunes del Ministerio Público y personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El comisario de Policía, Will Paz, jefe de la Unidad de Comunicaciones de la DPI, confirmó a EL HERALDO que, se ha conformado un equipo por parte del Ministerio Público, que está trabajando en conjunto con un equipo especial de la Dirección Policial de Investigaciones.

"Se está siguiendo una línea de investigación, hay avances significativos, que por cuestiones estratégicas, porque el caso está abierto y en proceso de investigación, no daremos mayores detalles, pero sí hay grandes avances. Esto va por muy buen camino, hasta ahora se ha logrado identificar algunos posibles sospechosos", aseguró Paz. El oficial de Policía señaló que es muy temprano para poder dar nombres de las personas responsables, ya que el proceso de investigación aún está en curso y que el caso tiene un buen avance. "Se está identificando a algunas personas con el apoyo técnico de algunos dispositivos de videograbación. Sin embargo, aún el caso es reciente, es muy prematuro para darle posibles identidades, pero el caso va por muy buen camino", reiteró el comisario Will Paz.